Tobias Göbel hat als Trainer der U 23 des Bahlinger SC verlängert

Li. Sebastian Gugel, Vorstand Jugend des Bahlinger SC, re. der alte und neue Trainer der U 23, Tobias Göbel. – Foto: Verein

Tobias Göbel bleibt auch in der Saison 2026/27 Cheftrainer der U 23 des Bahlinger SC. Der 41-jährige Göbel hatte das Amt in der Winterpause übernommen.

Bereits frühzeitig wurde nun der Vertrag verlängert. Derzeit steht die U 23 des BSC auf dem 5. Rang in der Landesliga. Mit René Labusch hat auch der langjährige Co-Trainer seinen Vertrag verlängert.

"Ich freue mich sehr, dass Tobias sich für unseren neuen gemeinsamen Weg entschieden hat und die U23 auch in der kommenden Saison weiter als Trainer an der Seiten Linie betreut", sagte Sebastian Gugel, Vorstand Jugend des Bahlinger SC.