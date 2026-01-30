Tobias Glückshofer wird neuer Spielertrainer beim TSV Rohr

– Foto: TSV Rohr

Der TSV Rohr hat die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt: Tobias Glückshofer(36) wird ab dem 1. Juli neuer Spielertrainer der ersten Mannschaft. Der 36-Jährige übernimmt das Team zur neuen Spielzeit in der A-Klasse und folgt damit auf Martin Klemm.

Martin Klemm bleibt dem TSV Rohr noch bis zum Sommer als Trainer erhalten und wird die Mannschaft ordnungsgemäß bis zum Ende der laufenden Saison betreuen. Der Verein bedankt sich bereits jetzt ausdrücklich für sein Engagement und die geleistete Arbeit.

Mit Tobias Glückshofer setzt der TSV Rohr bewusst auf einen Spielertrainer, der sowohl auf als auch neben dem Platz Verantwortung übernimmt. Er soll neue Impulse setzen und die sportliche Entwicklung der Mannschaft weiter vorantreiben.