Tobias Gaspar übernimmt die U17 von Rhenania Richterich Nach vier Jahren beim 1. FC Düren wechselt der 34-Jährige zu Rhenania Richterich von red · Heute, 06:12 Uhr · 0 Leser

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Tobias Gaspar stellt sich zur kommenden Spielzeit einer neuen Aufgabe. Nach vier Jahren im Nachwuchs des 1. FC Düren wechselt der 34-jährige Trainer zu Rhenania Richterich und übernimmt dort die U17 in der Bezirksliga. In Richterich erwartet den Übungsleiter, der in der Vergangenheit bereits beim VfL Vichttal oder bei Jugendsport Wenau an der Seitenlinie stand, die Aufgabe, einen nahezu komplett neuen Kader zu formen.

Die Zeit in Düren hat Gaspar nachhaltig geprägt. Neben der sportlichen Arbeit erlebte er dort auch schwierige Phasen wie die Insolvenz des Vereins hautnah mit: „Gerade solche Situationen zeigen einem, wie wichtig Verantwortung, Zusammenhalt und Kommunikation im Trainerberuf sind.“ Ursprünglich sollte Gaspar auch in der neuen Saison die U17 des 1. FC Düren übernehmen. In den finalen Gesprächen zeigte sich jedoch, dass die Vorstellungen für die Zukunft nicht mehr übereinstimmten. Gaspar: "Wertschätzung hat mich beeindruckt" In dieser Phase suchte Jens Kindervater, sportlicher Leiter bei Rhenania Richterich, das Gespräch. „Er hat sich sehr um mich bemüht und mir von Beginn an das Gefühl gegeben, dass man mich unbedingt für den gemeinsamen Weg gewinnen möchte. Diese Bemühungen und Wertschätzung haben mich beeindruckt“, erklärt Gaspar.

Zudem reizte ihn die sportliche Herausforderung: Über 20 Neuzugänge aus dem Jung- und Altjahrgang konnten für den Kader gewonnen werden. Eine Mannschaft in dieser Größenordnung neu aufzubauen, sei eine spannende Aufgabe, die er als Trainer bisher noch nicht erlebt habe. Aus seinen Jahren beim 1. FC Düren, auf die er mit Dankbarkeit zurückblickt, nimmt Gaspar wertvolle Erfahrungen mit. Er betont, dass der Trainerberuf weit mehr sei als Training und Spiele: „Es geht auch darum, den Spielern Orientierung zu geben, sie zu begleiten und gerade in schwierigen Situationen für sie da zu sein.“