Tobias Doering wird neuer Geschäftsführer Organisation in Villingen

Nach dem Wechsel von Frederick Bruno in den Vorstand übernimmt der 37-jährige Tobias Doering ab sofort die Funktion des Geschäftsführers Organisation.

Doering, ehemaliger Regionalliga-Schiedsrichter und früherer Verbandsfunktionär, war zuletzt bei den 08ern als Schiedsrichterbetreuer und Teammanager der 1. Mannschaft aktiv. Künftig bildet er gemeinsam mit Sportgeschäftsführer Marcel Yahyaijan ein neues Führungstandem auf operativer Ebene. Ziel des Traditionsclub ist es, den FC 08 strukturell und organisatorisch nachhaltig weiterzuentwickeln.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit dem Vorstand klare Strukturen zu schaffen und Abläufe zu verbessern“, sagt Doering. Auch Marcel Yahyaijan lobt die enge, bereits bewährte Zusammenarbeit: „Tobias ist ein absoluter Teamplayer mit großem Organisationstalent.“