Tobias Busl übernimmt SV Pulling – Winklhofer stellt sich neuer Herausforderung

Wollen mit dem SV Pulling einiges erreichen: (v. l.) Sportleiter Christian Edler, Neu-Trainer Tobias Busl und Abteilungsleiter Matthias Heigl. – Foto: Verein

Der A-Klassist hat einen neuen Coach gefunden. Busl war zuletzt Spielertrainer beim FSV Pfaffenhofen II in der Kreisklasse.

„Die vergangenen zweieinhalb Jahre waren eine tolle Zeit. Ich bin den Verantwortlichen des SV Pulling sehr dankbar, dass sie mir damals die Chance gegeben haben“, sagt Winklhofer. Dennoch habe der 50-Jährige gemerkt, dass nun die Zeit für eine neue Aufgabe gekommen sei. Bereits in der Winterpause sei diese Entscheidung gereift. Zur neuen Saison wird Winklhofer die Reserve des FC Schwaig, die derzeit in der A-Klasse 7 spielt, trainieren. „Dem SV Pulling und dem neuen Coach wünsche ich für die Zukunft alles Gute“, sagt der 50-Jährige. Auch Co-Trainer Daniel Schwentner legt sein Amt nieder, wird Pulling aber als Spieler der Zweiten Mannschaft erhalten bleiben.

Nach zweieinhalb Jahren macht er Schluss: Trainer Christian Winklhofer verlässt zum Ende der Saison den SV Pulling, um sich „einer neuen Herausforderung zu stellen“, wie er selbst sagt. Einen Nachfolger hat der Fußball-A-Klassist schon gefunden.

„Als Christian hier zu Beginn des Jahres 2024 angefangen hat, war das Team im Umbruch. Er hat es geschafft, eine starke Einheit zu formen“, lobt Christian Edler, der Sportliche Leiter beim SVP. In den zweieinhalb Jahren unter Winklhofer verbesserten sich die Pullinger kontinuierlich: Nach dem Ende seiner ersten Rückrunde standen sie in der A-Klasse 5 auf Tabellenplatz acht. Die vergangene Punktrunde beendeten sie auf Rang vier – und heuer wird das Team Dritter.

Auch wenn sie das Ziel Aufstieg in Pulling nicht offiziell ausrufen, sieht man sich langfristig wohl in der Kreisklasse. „Wir wollen erfolgreichen Fußball spielen“, drückt es Edler diplomatisch aus. Dafür sorgen soll ab der neuen Spielzeit Tobias Busl, der den Trainerposten von Winklhofer übernimmt. Der 36-Jährige war in der Saison 2024/25 als Spielertrainer beim FSV Pfaffenhofen II in der Kreisklasse aktiv. Zuvor stand er unter anderem beim SV Niederlauterbach an der Seitenlinie. „Menschlich passt es einfach sehr gut“, betont Edler. Busl stimmt zu: „Nach einem Jahr Pause freue ich mich jetzt umso mehr auf die neue Aufgabe beim SV Pulling. Die Gespräche waren von Anfang an sehr positiv. Wir haben sofort auf einer Wellenlänge gelegen.“

Wie der Spielerkader bei seinem Amtsantritt genau aussehen wird, ist noch unklar. Einige Leistungsträger werden den SV Pulling verlassen, der eine oder andere dürfte Winklhofer dem Vernehmen nach zum FC Schwaig II folgen. „Wir werden uns auch in der kommenden Saison nicht verstecken müssen“, ist Edler überzeugt. „Wir werden eine starke Mannschaft haben und wollen gemeinsam einiges erreichen“, sagt Busl abschließend.