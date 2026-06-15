Tobias Berger beendet Karriere bei Lehndorfs erster Herren

– Foto: Jens Grothe

Der Lehndorfer TSV verabschiedet mit Tobias Berger einen langjährigen Spieler aus dem Herrenbereich. Künftig wird der 2021 vom TSV Timmerlah gekommene Akteur für die Alten Herren auflaufen.

Nach seinem Wechsel nach Lehndorf wurde Berger zunächst durch einen Kreuzbandriss zurückgeworfen. Dennoch kämpfte er sich zurück und feierte mit dem Verein in den folgenden Jahren zahlreiche Erfolge.

Seine Bilanz kann sich dabei sehen lassen: Zwei Aufstiege, der Klassenerhalt in der Landesliga sowie zuletzt der Gewinn des Doubles. Damit beendet Berger seine Laufbahn im Herrenfußball als Double-Sieger.