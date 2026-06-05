Tobias Benning bleibt Trainer – Lukas Klemm verlässt WSV nach neun Jahren

Abschied nach neun Jahren: Die Mannschaft des WSV Unterammergau verleiht Lukas Klemm ein rotes Trikot mit der Nummer 10. Er kehrt in seine Heimat zurück. – Foto: Privat

Freibier, Schnitzel, Musik und eine gelöste Atmosphäre: Nach Abstieg sah das nicht aus, was sich am vergangenen Samstag beim WSV Unterammergau nach dem finalen Saisonauftritt abspielte. Schon lange war klar, dass die Kreisklasse vorerst die neue, alte Heimat der Ammertaler Fußballer werden würde. Jetzt ist auch bekannt, wer sie eine Liga tiefer coachen wird: Es bleibt Tobias Benning.

Zugleich galt es auch nach dem knappen 3:4 gegen Münsing (ein Sinnbild für die gesamte Saison), Abschied zu nehmen. Lukas Klemm wird den WSV nicht in die Kreisklasse begleiten. Nach neun Jahren sagt er Servus. Viele, viele Kilometer legte er in der Vergangenheit zurück, um von Söchering nach Unterammergau zu kommen. „Eine solche Treue und Einstellung findet man heutzutage nicht mehr oft im Amateurbereich“, lobt ihn Ludwig Hutter, der Sportliche Leiter.