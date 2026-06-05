Tobias Benning bleibt Trainer – Lukas Klemm verlässt WSV nach neun Jahren

Der WSV Unterammergau steigt in die Kreisklasse ab. Lukas Klemm wechselt zur SG Eberfing/Söchering und erhielt drei gerahmte Bilder als Abschiedsgeschenk.
Freibier, Schnitzel, Musik und eine gelöste Atmosphäre: Nach Abstieg sah das nicht aus, was sich am vergangenen Samstag beim WSV Unterammergau nach dem finalen Saisonauftritt abspielte. Schon lange war klar, dass die Kreisklasse vorerst die neue, alte Heimat der Ammertaler Fußballer werden würde. Jetzt ist auch bekannt, wer sie eine Liga tiefer coachen wird: Es bleibt Tobias Benning.
Zugleich galt es auch nach dem knappen 3:4 gegen Münsing (ein Sinnbild für die gesamte Saison), Abschied zu nehmen. Lukas Klemm wird den WSV nicht in die Kreisklasse begleiten. Nach neun Jahren sagt er Servus. Viele, viele Kilometer legte er in der Vergangenheit zurück, um von Söchering nach Unterammergau zu kommen. „Eine solche Treue und Einstellung findet man heutzutage nicht mehr oft im Amateurbereich“, lobt ihn Ludwig Hutter, der Sportliche Leiter.
Jetzt kehrt Klemm in die Heimat zurück, schließt sich der SG Eberfing/Söcherin (A-Klasse) an. Als Anerkennung erhielt der 24-Jährige vom WSV drei gerahmte Bilder, eines mit einem roten Trikot und der Nummer 10. Zudem schickten die Ammertaler den Wunsch hinterher, der Klemmi, wie sie ihn nennen, möge von weiteren Verletzungen verschont bleiben. In der abgelaufenen Saison konnte er aufgrund einer hartnäckigen Blessur kaum mitwirken.