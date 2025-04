Tobias Beck: »In Hälfte eins haben sie uns noch am Leben gelassen...«

Das Spiel aus Sicht von Tobias Beck, Trainer der SpVgg Hankofen-Hailing: "Das Spiel ist relativ einfach und schnell erklärt: Das war eine verdiente Niederlage für uns - auch in der Höhe. Die Kickers sind definitiv nicht unsere Gradmesser. Man hat gesehen, warum Würzburg dort steht, wo es in der Tabelle aktuell steht. Und man hat gesehen, warum wir Teil des Tabellenkellers sind. In Hälfte eins haben sie uns noch a bisserl am Leben gelassen, in der zweiten Halbzeit haben wir den Zugriff aufs Spiel total verloren. Wenn Würzburg die Partie konsequent zu Ende gespielt hätte, wäre das Ergebnis vermutlich noch deutlicher ausgefallen."