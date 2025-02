Tobias Bartels verlässt die U23 des SV Meppen im Sommer

Nach mehreren erfolgreichen Jahren an der Seitenlinie wird Tobias Bartels im Sommer sein Amt als Trainer der U23 des SV Meppen niederlegen. Der 34-Jährige, der die Mannschaft von der Bezirksliga bis in die Oberliga Niedersachsen geführt hat, will sich künftig verstärkt auf sein berufliches und privates Leben konzentrieren.