Tobi Stockinger: Abschied aus Berlin, neue Herausforderung in Chemnitz

"Die persönlichen Gespräche mit Sportdirektor Chris Löwe und Cheftrainer Benjamin Duda waren von Anfang an offen und vertrauensvoll. Ihr Plan für die kommenden Jahre hat mich überzeugt - ich konnte mich sofort mit den Zielen des Vereins identifizieren. Das Stadion und die Unterstützung der Fans sind für einen Regionalligisten einfach beeindruckend, davon konnte ich mich bei den letzten Spielen selbst überzeugen. Auch wenn bis dahin noch etwas Zeit vergeht und ich mich jetzt erst einmal auf den weiteren Saisonverlauf in Berlin konzentriere, freue ich mich schon riesig auf meinen ersten Einsatz im CFC-Trikot", lässt Stockinger in einer Pressemitteilung wissen.

Tobias Stockinger lernte das Fußballspielen in seinem Heimatort bei der DJK Straßkirchen. Sein Talent fiel früh auf und so ging`s für ihn weiter in den Nachwuchsbereich des SV Wacker Burghausen und anschließend ins NLZ des TSV 1860 München. Nach einem Jahr in der U19-Bundesliga bei der SpVgg Unterhaching kehrte er in seine niederbayerische Heimat zurück und heuerte beim SV Schalding-Heining an. Im Sommer 2021 schloss sich Stockinger der SpVgg Bayreuth an. Nach dem Abstieg der "Oldschdod" aus der 3. Liga im Sommer zog es ihn in die Hauptstadt zum BFC Dynamo. Nach zwei Spielzeiten schließt sich nun das Kapitel Berlin für Tobias Stockinger.