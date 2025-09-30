TKSV Donauwörth gleicht im 23. Spiel Bilanz aus ........ 

Lang ist’s her, wo sich die beiden Teams in einem Punktspiel gegenüberstanden. Laut Insider war das letzte Aufeinandertreffen am 18. November Saison 2001/02 im Rückrundenspiel in Donau-wörth (1:1), wo Trainerlegende Bobby Wenzel bei den Schwarz-Weißen noch das Sagen hatte. Klar ist aber auch, das die meisten Fans beider Lager das Relegationsspiel in Oberndorf (10. Juni 2024), wo die TSV’ler mit 6:4 (3:3) nach Elfmeterschießen den Klassenerhalt schafften, noch in bester Erinnerung haben dürften. Jedenfalls hatte dieses 23. Aufeinandertreffen (zuvor gab’s bei 22 Spielen 7 TSV-Siege – 9 Remis – 6 TKSV-Siege) einen besonderen Aspekt, denn Bäumenheim gab an der Augsburger Straße auf deren etwas zu klein geratenen Platz, zum erstenmal seine Visitenkarte ab, die nach gespielten 95 Minuten ziemlich ramponiert wurde. Warum ramponiert, ersieht man aus dem Endergebnis. Referee Navid Hamid (Mönchsdeggingen) hatte mit dieser fairen Partie Null Probleme, vor allem suchte er den Dialog zu den Akteuren, was mehr als erwähnenswert ist! .........

Spiele gegen die “Männer aus dem Orient” waren früher zumeist sehr spannungsgeladen. Doch diesmal schaute die Welt etwas anders aus, denn nach gespielten 95 Minuten waren die Gäste aus Bäumenheim zumeist nur der zweite Sieger! Nach verhaltenem Beginn übernahmen die Hausherren nach 15 Minuten das Zepter und gingen auch folgerichtig durch einen Treffer von Sinan Kaya mit 1:0 in Führung. Bäumenheim versuchte nun mit etwas mehr Engagement das Ruder herumzureißen, doch leider blieb es in den ersten 45 Minuten nur beim Versuch. Als die meisten Anwesenden mit dem knappen Ergebnis zur Pause rechneten, sorgte Fatih Özkan mit dem 2:0 in der 44. Minute für eine sogenannte Vorentscheidung. Nach der Pause musste zunächst Gästekeeper Lukas Zangl zwei Mal in kürzerster Zeit voll auf der Hut sein, und hielt somit seine Mannschaft aktuell noch im Spiel. Auf der anderen Seite hoffte Andre Lackner mit zwei Möglichkeiten auf eine Ergebniskorrektur, scheiterte jedoch zunächst am reaktionsschnellen Heimkeeper Kalkan (53.), zum anderen fehlte bei einem Distanzschuss das nötige Glück (58.). Dagegen zeigten sich die Hausherren effizienter und erzielten in der 68. Minute durch Fatih Özkan mit einem Handelfmeter das 3:0, was zugleich die Entscheidung bedeuten sollte. Danach brachte Trainer Utz mit Yakou Camara einen Stürmer, schon kam etwas mehr “Leben in die Bude”! Zunächst mussten jedoch die Schwarz-Weißen durch Mohammed Amini das 4:0 hinnehmen (78.), ehe Elias Schimmer mit einem Heber aus rund 18 Metern das gewisse Glück fehlte (86.). Besser machte es Jeremy Kole in der 89. Minute, als er nach einer Flanke von Lackner, mit einem sehenswerten Treffer zum 4:1 traf. Den Schlusspunkt setzte der überragende Fatih Özkan, der einen Lapsus von TSV-Abwehrchef Laurin Bumberger gnadenlos zum 5:1 bestrafte. So gesehen mussten die Schmuttertaler eine Niederlage hinnehmen, die jedoch am Ende aber auch lehrreich sein könnte - Fragezeichen.

Bericht von Baran Wolfgang, TSV1894Bäumenheim