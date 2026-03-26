T.J.Z. Weil geht mit neuem Trainerteam ambitioniert in die neue Saison von Matthias Konzok (BZ) · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Von links: Sebastian Heidelbach (sportlicher Leiter), Tobias Gugel (TW Trainer), Patrick Baumgärtner (co Trainer) Markaus Rau (Trainer) Sefa Yildiz (Präsident) Hakan Cimenci (Trainer), Engin Telci und Ertuğrul Desdicioglu (Kapitäne) | Foto: Verein

Bereits seit Anfang März befinden sich die Fußballer des T.J.Z. Weil wieder mitten im Ligaalltag. Gleich zwei Nachholspiele hatte der B-Kreisligist zu absolvieren. Fünf Punkte aus vier Spielen sind für den Tabellenelften der Staffel I notiert, die einzige Niederlage resultierte aus der Partie bei Spitzenreiter TuS Efringen-Kirchen II. Im Vorjahr hatten die Weiler mit dem achten Rang ihre beste Platzierung seit der Rückkehr in die B-Klasse im Sommer 2018 erzielt. Die laufende Rückrunde ist für Vereinspräsident Sefa Yildiz ein „erster Schritt für die neue Saison“, sozusagen eine längere Vorbereitungsphase. Angesichts von 17 Transfers in der Winterpause spricht Yildiz von einer komplett neuen Mannschaft. Der Neuaufbau beim T.J.Z. hat ein klares Ziel: sich sportlich zu verbessern. „Nächste Saison wollen wir oben mitmischen“, sagt Yildiz. Der mittelfristige Plan sieht vor, eine „Mannschaft aufzubauen, die in den nächsten Jahren in die Kreisliga A aufsteigen kann“.

Für die kommende Saison haben die Weiler ein neues Trainerteam aufgestellt und setzen auf zwei Chefcoaches: Markus Rau und Hakan Cimenci. Rau war 21 Jahre lang als Trainer beim TuS Binzen tätig, so Yildiz. Bereits länger seien Sportchef Sebastian Heidelbach und er mit dem Coach im Austausch gewesen. „Er verfolgt unsere Mannschaft schon seit Saisonbeginn intensiv und kennt sowohl das Team als auch das Umfeld bestens.“ Cimenci begann seine Trainerlaufbahn in der Jugendabteilung des FV Fahrnau, coachte später den FC Zell II und TIG Rheinfelden. Er bringe „wertvolle Erfahrung aus dem aktiven Herrenbereich mit“, so Yildiz. Gemeinsam mit Rau „verfolgt er jetzt schon alle Spiele der Mannschaft und bereitet sich auf die neue Saison vor“. Die beiden Chefcoaches wird Patrick Baumgärtner als Co-Trainer unterstützen. Er war zuvor als Assistent bei Ligakonkurrent SC Haagen engagiert und sei inzwischen bereits in der sportlichen Leitung des T.J.Z. tätig. „Er kennt die Strukturen, das Umfeld und viele Spieler bestens und wird eine wichtige Schnittstelle zwischen Mannschaft und Trainerteam sein“, erklärt Yildiz.