Tjark Weber kehrt zurück: Bassum verstärkt Offensive mit Eigengewächs

Der TSV Bassum kann im Winter einen emotionalen wie sportlich wichtigen Neuzugang vermelden. Mit Tjark Weber kehrt ein alter Bekannter an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Der Angreifer wechselt vom TSV Okel nach Bassum und ist damit bereits der dritte Winterneuzugang des Bezirksliga-Absteigers.

Weber soll vor allem die Offensive der Grün-Weißen beleben. Als klassischer Stürmer bringt er nicht nur Torgefahr, sondern auch ein gutes Gespür für Räume und Abschlusssituationen mit, Attribute die der TSV gut gebrauchen kann, da man die fünftschlechteste Offensive der Liga hat (Weniger Spiele gespielt als der Rest der Liga). Mindestens ebenso wertvoll ist jedoch seine enge Verbundenheit zum Verein. Weber durchlief von der B- bis zur A-Jugend die Nachwuchsmannschaften des TSV Bassum und stand später auch für die erste Herrenmannschaft auf dem Platz.

Für den Rückkehrer selbst ist der Wechsel mehr als eine sportliche Entscheidung. „Für mich war Bassum immer mein fußballerisches Paradies. Mir war klar, dass ich früher oder später zurückkommen würde“, erklärt Weber offen. Gerade in einer persönlich schwierigen Phase habe ihm die Rückkehr geholfen, die Freude am Fußball wiederzufinden und dem Sport treu zu bleiben. Die enge Verbindung zur Mannschaft sei dabei stets vorhanden gewesen.

Auch beim TSV Bassum wird die Rückkehr des Angreifers mit großer Freude aufgenommen. Mit Weber gewinnt der Verein nicht nur ein weiteres Puzzlestück für den Angriff, sondern auch einen Spieler mit echter TSV-DNA, der das Umfeld kennt und sofort integriert ist. In der Saison 2023/2024 konnte er bereits 8 Tore in der Bezirksliga für Bassum schießen, diese Saison steht er bei 5 Toren in 8 Einsätzen für Okel. Nun sollen viele weitere Treffer für den TSV Bassum dazukommen.

Abgerundet wurde der Transfer durch eine unkomplizierte und faire Abwicklung mit dem TSV Okel, dem der TSV Bassum ausdrücklich dankt. Für Tjark Weber beginnt nun ein neues Kapitel an einem Ort, der für ihn längst mehr ist als nur ein Fußballverein.