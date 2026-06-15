Tjark Reinert wechselt von BW Lohne zum BV Garrel

– Foto: BW Lohne

Der BV Garrel verpasste es in der abgelaufenen Saison knapp, den Aufstieg in die Oberliga zu realisieren. Für die kommende Saison wird ein neuer Anlauf genommen. Dabei wird Tjark Reinert helfen, der von BW Lohne zum BVG wechseln wird.

Reinert wurde in der Jugend des SV Meppen ausgebildet und stieg mit der U23 aus der Bezirksliga bis in die Oberliga auf. Insgesamt lief er 39 Mal für die U23 in drei verschiedenen Ligen auf und war dabei an 26 Treffern beteiligt. Außerdem spielte er zwei Mal in der Regionalliga für den SV Meppen.

2024 folgte dann der Wechsel zu BW Lohne. Lief der 22-Jährige in der ersten Regionalliga-Saison noch 27 Mal auf, folgten in der abgelaufenen Saison nur sechs weitere Einsätze, in denen er ein Mal traf. Hinzu kam ein Einsatz im DFB-Pokal sowie sechs Spiele für die Reserve in der Landesliga.