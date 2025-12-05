– Foto: SCSV

Tjark Höpfner verlässt den SC Spelle-Venhaus im Winter Studium in Hamburg Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Spelle-Venh. Tjark Höpfner

Nach nur eineinhalb Jahren verlässt Tjark Höpfner den Oberligisten SC Spelle-Venhaus in der Winterpause. Der 20-Jährige studiert in Hamburg. Der Abschied fällt dem aus Hörstel stammenden vielseitigen Fußballer schwer. „Ich blicke auf eine tolle Zeit zurück und werde die Jungs vermissen.“

Höpfner hat den SCSV innerhalb kürzester Zeit sehr zu schätzen gelernt. „Das ist ein geiler Verein, alles ist so familiär. Niemand ist komplett abgehoben, stellt sich über den Verein oder die Mannschaft. Ich glaube, das gibt es nicht so oft.“ Egal, ob es gut laufe oder schlecht, immer stehe der Mensch im Vordergrund. Als größtes Highlight in seinen 18 Monaten in Spelle nennt Höpfner die gesamte Mannschaft, den Zusammenhalt und die Beziehungen zu den anderen Spielern und den Trainern. Das sei eine besondere Atmosphäre.

Sportliches Highlight dürfte nach Höpfners Einschätzung das niedersächsische Tor des Monats im August 2024 gewesen sein. Zumindest rückte er mit seinem Treffer beim 3:2 gegen den BSV Rehden schon in seinem vierten Punktspiel für die Schwarz-Weißen ins Rampenlicht. Nach einer abgewehrten Ecke kam der Ball zum Defensivspieler, der aus rund 30 Metern abzog. Das Leder schlug oben rechts in den Winkel. Es war das zwischenzeitliche 2:1. Höpfner wurde als erster Speller überhaupt im Wettbewerb des Niedersächsischen Fußballverbandes zum Torschützen des Monats gewählt. Damit hatte er selbst nicht gerechnet. Nur eine Woche später gelang ihm beim 3:1 in Celle sein erster Doppelpack. Der Übergang vom Jugend- zum Herrenbereich gelang Höpfner nahtlos. Er kam über SV Teuto Riesenbeck und den Nachwuchs von Preußen Münster, bei dem er zwei Jahre mit dem letztjährigen SCSV-Trainer und jetzigen Sportlichen Leiter Tobias Harink zusammenarbeitete, im Sommer 2024 nach Spelle. Beide verabschiedeten sich bei den Preußen mit der Meisterschaft in der Westfalenliga, die die Qualifikation für die DFB-Nachwuchsliga bedeutete.