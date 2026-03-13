– Foto: Uli Mentrup

Tjark Höpfner ist zum SC Spelle-Venhaus zurückgekehrt. Der 20-jährige, vielseitige Außenverteidiger hatte sich aus Studiengründen im Herbst Richtung Hamburg orientiert und dem dortigen Oberligisten USC Paloma angeschlossen.

Jetzt ist Höpfner wieder in seine westfälische Heimat zurückgekehrt. Die Verbindung zum SCSV war nie abgebrochen. Der Fußballer hat bereits wieder die Spielberechtigung für die Schwarz-Weißen erhalten. Am vergangenen Sonntag war er beim 2:0-Erfolg der U23 beim VfL Emslage dabei.

Höpfner gehört zum Kader der ersten Mannschaft, bei der er seit rund zwei Wochen mittrainiert. „Er ist bei uns dabei“, sagt der Sportliche Leiter Tobias Harink. Es gehe aktuell darum, dass Höpfner sich wieder integriere. Er fühle sich in der Mannschaft wohl und komme dort auch gut an.