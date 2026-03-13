Tjark Höpfner ist zum SC Spelle-Venhaus zurückgekehrt. Der 20-jährige, vielseitige Außenverteidiger hatte sich aus Studiengründen im Herbst Richtung Hamburg orientiert und dem dortigen Oberligisten USC Paloma angeschlossen.
Jetzt ist Höpfner wieder in seine westfälische Heimat zurückgekehrt. Die Verbindung zum SCSV war nie abgebrochen. Der Fußballer hat bereits wieder die Spielberechtigung für die Schwarz-Weißen erhalten. Am vergangenen Sonntag war er beim 2:0-Erfolg der U23 beim VfL Emslage dabei.
Höpfner gehört zum Kader der ersten Mannschaft, bei der er seit rund zwei Wochen mittrainiert. „Er ist bei uns dabei“, sagt der Sportliche Leiter Tobias Harink. Es gehe aktuell darum, dass Höpfner sich wieder integriere. Er fühle sich in der Mannschaft wohl und komme dort auch gut an.
Ein Pflichtspiel für seinen Hamburger Verein, den Uhlenhorster Sport-Club „Paloma“ von 1909, hat Höpfner nicht absolviert. Für die Oberliga-Mannschaft des SC Spelle-Venhaus kam er zuletzt am 6. Dezember vergangenen Jahres beim 4:1 gegen Lupo-Martini Wolfsburg zu einem Kurzeinsatz. Der über Teuto Riesenbeck und den Nachwuchs von Preußen Münster 2024 zu den Schwarz-Weißen gekommene Spieler hat in eineinhalb Jahren für die Erste des SCSV 29 Partien bestritten und dabei drei Tore erzielt.