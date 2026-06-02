Tjade Reitmann wechselt zum FC Ummel

– Foto: FC Ummel

Der 18-Jährige wechselt vom FC Ostereistedt/Rhade zum FCU. Trotz seines jungen Alters sammelte Reitmann bereits Erfahrungen im Herrenbereich. In der laufenden Saison kam er für die erste Mannschaft des FC Ostereistedt/Rhade in der 1. Kreisklasse-Nord regelmäßig zum Einsatz und erzielte in 19 Partien zwei Treffer. Auch im Jugendfußball zählt der Offensivspieler zu den Leistungsträgern. Für die U19 des FC Wörpetal erzielte er bislang 17 Saisontore. Die Mannschaft führt aktuell die Tabelle der Kreisliga an und steht zudem im Finale des Kreispokals. Seine fußballerische Ausbildung erhielt Reitmann beim FC Ostereistedt/Rhade sowie in der JSG Ummel, deren Jugendmannschaften er bis zum vergangenen Sommer durchlief.



„Ich freue mich sehr über Tjades Zusage. Mit ihm gewinnen wir einen jungen, sehr talentierten und vor allem ehrgeizigen Spieler, der den Verein und auch einen Großteil der Mannschaft bereits kennt“, sagt Ummels Trainer Thore Wülpern.