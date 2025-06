Tivoli-Beben: Verliert Alemannia Aachen Trainer Heiner Backhaus?

Das ist Heiner Backhaus. – Foto: Pressefoto Eibner

Heiner Backhaus hat Alemannia Aachen zurück in die 3. Liga geführt und dort auch etabliert. Dass es Begehrlichkeiten am Erfolgstrainer der Tivoli-Kicker gibt, ist unlängst bekannt, doch nun könnte es kurzfristig sogar zum Wechsel in die 2. Bundesliga kommen. Eintracht Braunschweig ist dran.

Eine Meldung der Braunschweiger Zeitung schlägt am Mittwoch deutschlandweit Wellen. Das Interesse sei konkret, ein Wechsel könnte zeitnah über die Bühne gehen, wie es heißt. Das wundert aus zwei Gründen nicht: Backhaus hat sich in Aachen durchaus für höhere Aufgaben empfohlen, zudem wohnt die Familie des 43-Jährigen in Niedersachsen - dem Bundesland von Eintracht Braunschweig. Backhaus nach Braunschweig? Familie lebt in Niedersachsen

Braunschweig schaffte in der Relegation gegen den 1. FC Saarbrücken den Klassenerhalt, aktuell basteln die Verantwortlichen am Kader - und benötigen dafür natürlich in vorderster Linie einen neuen Trainer. Backhaus ist noch zwei Jahre an die Alemannia gebunden und verfügt über keine Ausstiegsklausel. Die Eintracht müsste sich also erstmal mit Aachen über eine Ablöse einig werden. Als potenzieller Nachfolger in Aachen soll Markus Kauczinski gelten, wie der Revierport meldet. Die Aachener Zeitung ergänzt außerdem, dass sich Backhaus das Relegationsrückspiel der Braunschweiger gegen Saarbrücken im Stadion angeschaut haben soll.