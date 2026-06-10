TIV Nettetal rettet spätes Remis gegen SuS Krefeld

Spiel und Sport Krefeld verpasst den Sieg. – Foto: Michael Locke

Die Relegation in Krefeld hat mit einem späten Ausgleich begonnen. In der Dreiergruppe, in der neben TIV Nettetal und SuS Krefeld auch KTSV Preußen Krefeld dabei ist, steigt nur der Sieger in die Kreisliga A auf. SuS verpasste dabei einen wichtigen Auftaktsieg, während Nettetal nach einem 0:2 noch alles offenhielt. Preußen muss vor dem Sonntagsspiel gegen Nettetal nach eigener Darstellung improvisieren: Laut Angaben wurde frühzeitig versucht, die Partie zu verlegen, weil das Team auf Mannschaftsfahrt ist. Das hat final nicht funktioniert, weshalb Preußen wohl mit einem Mix aus Erster, Zweiter und Altherren-Spielern antreten muss.

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