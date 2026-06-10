 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

TIV Nettetal rettet spätes Remis gegen SuS Krefeld

In der Relegation in Krefeld spielt TIV Nettetal zum Auftakt 2:2 gegen SuS Krefeld. In der Dreiergruppe mit KTSV Preußen Krefeld steigt nur der Sieger in die Kreisliga A auf. Problematische Ausgangslage für die Preußen.

von André Nückel · Gestern, 23:58 Uhr · 0 Leser
Spiel und Sport Krefeld verpasst den Sieg.
Spiel und Sport Krefeld verpasst den Sieg. – Foto: Michael Locke

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Kreisliga A KE/KRE
Kreisliga B1 KEM/KRE
Kreisliga B2 KEM/KRE
Kreisliga B3 KEM/KRE
Kreisliga C1 KEM/KRE

Die Relegation in Krefeld hat mit einem späten Ausgleich begonnen. In der Dreiergruppe, in der neben TIV Nettetal und SuS Krefeld auch KTSV Preußen Krefeld dabei ist, steigt nur der Sieger in die Kreisliga A auf. SuS verpasste dabei einen wichtigen Auftaktsieg, während Nettetal nach einem 0:2 noch alles offenhielt. Preußen muss vor dem Sonntagsspiel gegen Nettetal nach eigener Darstellung improvisieren: Laut Angaben wurde frühzeitig versucht, die Partie zu verlegen, weil das Team auf Mannschaftsfahrt ist. Das hat final nicht funktioniert, weshalb Preußen wohl mit einem Mix aus Erster, Zweiter und Altherren-Spielern antreten muss.

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Relegation in Kempen-Krefeld

  • Relegation zur Kreisliga A: Weil es nur einen Bezirksliga-Absteiger gibt (TSV Meerbusch II), gibt es einen vierten Aufsteiger aus der Kreisliga B. Die Vizemeister - TIV Nettetal, KTSV Preußen Krefeld und SuS Krefeld - werden sonach in einer Relegation antreten.
Hinweis: KTSV Preußen befindet sich am Wochenende auf Mannschaftsfahrt und kann das Heimspiel gegen TIV Nettetal nur stark dezimiert bestreiten. Eine Verlegung wurde bislang abgelehnt.

Gestern, 19:30 Uhr
TIV Nettetal
TIV NettetalTIV Nettetal
SuS Krefeld
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Abpfiff

SuS Krefeld erwischte bei TIV Nettetal einen perfekten Start und ging durch Justin Sela Aydin bereits in der ersten Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Markus Galenko auf 2:0 (45.+1), wodurch die Gäste vor 200 Zuschauern klar auf Kurs lagen. Nettetal kam direkt nach dem Seitenwechsel durch Kasim Bünyamin Balci zum 1:2-Anschluss (47.) und blieb dadurch im Spiel. In der Schlussminute fiel dann noch der Ausgleich: Pawel Brakk traf per Eigentor zum 2:2 (90.). Damit steht TIV am Sonntag gegen KTSV Preußen weiter unter Druck, SuS muss die weitere Entwicklung der Dreiergruppe zunächst abwarten.

Hinweis: Das 2:1 für SuS aus einem vorigen Text war natürlich ein Fehler - mea culpa!

>>> Zur Relegation zur Kreisliga A Kempen-Krefeld

  • Relegation zur Kreisliga B: Weil es nur einen Bezirksliga-Absteiger gibt (TSV Meerbusch II), gibt es einen siebten Aufsteiger aus der Kreisliga C. Die Tabellendritten - VSF Amern III, Borussia Oedt II und SV Oppum IV - werden sonach in einer Relegation antreten.
    UPDATE: VSF Amern III verzichtet.

>>> Zur Relegation zur Kreisliga B Kempen-Krefeld

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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