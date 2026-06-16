TIV Nettetal kann jetzt vom Sofa aus aufsteigen

Ob der ersehnte Wiederaufstieg bereits am Mittwochabend feststeht oder erst am Sonntag entschieden wird, haben die Nettetaler nun nicht mehr selbst in der Hand. TIV kann zunächst nur zuschauen – und vielleicht schon vom Sofa aus den Sprung zurück in die Kreisliga A feiern.

Deniz Metin blickt daher insgesamt stolz auf die Entwicklung seiner Mannschaft. „Die Jungs wollten über die ganze Saison unbedingt aufsteigen. Aber auch wenn wir es nicht schaffen sollten, wäre die Mannschaft zusammengeblieben. Wir haben eine eingeschworene Truppe“, sagt der Trainer. Für die kommende Saison sei der Verein zudem bereits in den Planungen. „Wir werden uns mit vier oder fünf Spielern verstärken, dazu kommen wieder junge Talente zurück. Vom Kader her werden wir noch stärker sein – egal ob in der A- oder in der B-Liga.“