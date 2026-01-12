TIV Nettetal gewinnt den Titel – und reist mit hohen Zielen zum Master

Nach langer Pause kehrte die Nettetaler Hallenstadtmeisterschaft am Sonntag wieder an ihren gewohnten Spielort in Lobberich zurück – und die Neuauflage hätte sportlich wie organisatorisch kaum besser verlaufen können. In der Halle an der Süchtelner Straße erlebten Zuschauer, Verantwortliche und Aktive einen rundum gelungenen Budenzauber.
Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl von nur sieben Mannschaften entschied sich die Veranstalter vom SSV Nettetal und TSV Kaldenkirchen für den Modus „Jeder gegen jeden“. Sportlich wurde einer der Favoriten seiner Rolle gerecht: TIV Nettetal dominierte das Turnier über weite Strecken und sicherte sich mit 16 Punkten sowie einem Torverhältnis von 18:6 souverän den Stadtmeistertitel. Die Mannschaft von Trainer Sezai Özcan gewann fünf ihrer sechs Spiele. Lediglich im letzten Turnierspiel gegen die Sportfreunde Leuth ließ der TIV beim 2:2 erstmals Punkte liegen – ohne dass dies noch Einfluss auf die Tabellenführung gehabt hätte.
Schon früh setzte TIV Nettetal ein Ausrufezeichen. Der klare 3:0-Erfolg gegen den amtierenden Stadtmeister BSV Leutherheide sowie weitere Siege gegen SuS Schaag (3:0), Rhenania Hinsbeck (4:3), TSV Kaldenkirchen (2:1) und Concordia Lötsch (4:0) unterstrichen die spielerische Qualität des späteren Turniersiegers. Besonders im Fokus stand Neuzugang Amir-Hossein Ahmadi, der für Calcio Berlin in der Baller League aktiv ist und mit seiner Technik immer wieder Akzente setzte.
TIV-Trainer Sezai Özcan zog nach dem Turnier ein durchweg positives Fazit: „Wir haben einige Zugänge aus höheren Ligen, das hat man gesehen. Unser Ziel ist dieses Jahr ganz klar der Aufstieg. Letztes Jahr sind wir unglücklich mit 39 Punkten abgestiegen – das passiert vielleicht einmal in 30 Jahren. Die Veranstaltung war super organisiert, der Modus war für uns absolut okay. Jetzt schauen wir auf das Masters in Dülken. Dort ist mein Ziel ganz klar das Finale.“
Spannend blieb der Kampf bis zum Schluss um Platz zwei. BSV Leutherheide sicherte sich dank eines starken Endspurts die Vizestadtmeisterschaft. Im letzten Turnierspiel bezwang der Titelverteidiger Konkurrent Schaag mit 3:2. Die Tore erzielten Davin Oehlers (2) und Matthias Terporten. Mit elf Punkten landete vor TSV Kaldenkirchen (zehn Punkte) auf Platz drei.
Respekt verdiente sich der Auftritt von SV Concordia Lötsch. Der B-Ligist reiste lediglich mit sechs Feldspielern und einem Torwart an und musste im Turnierverlauf zudem zwei verletzungsbedingte Ausfälle verkraften. Dennoch hielt die Mannschaft kämpferisch dagegen. Gegen SuS Schaag sorgte Robert Herbst sogar für die 1:0-Führung, ehe Sören Brüster später den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich erzielte.
Auffällig: Zeitstrafen waren während der gesamten Hallenstadtmeisterschaft nicht notwendig. Lediglich zwei Gelbe Karten wurden ausgesprochen – einmal wegen Trikotziehens und einmal wegen Meckerns. Ach die Schiedsrichter zeigten sich sehr zufrieden mit dem Verhalten der Mannschaften und lobten die sportlich faire Atmosphäre auf und neben dem Feld.
