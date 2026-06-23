TIV Nettetal behält die Nerven und steigt auf

Der TIV Nettetal spielt in der kommenden Saison wieder in der Kreisliga A. Im Entscheidungsspiel um den letzten freien Aufstiegsplatz setzte sich die Mannschaft von Trainer Deniz Metin Sezai Özcan am Sonntag mit 1:0 (1:0) gegen den SuS Krefeld durch und machte damit den direkten Wiederaufstieg perfekt.
Dass überhaupt ein Entscheidungsspiel notwendig wurde, war das Ergebnis einer außergewöhnlichen Relegation. Im direkten Duell vor eineinhalb Wochen hatten sich beide Mannschaften 2:2 getrennt. Anschließend gewannen sowohl der TIV Nettetal als auch der SuS Krefeld ihre Begegnungen gegen den KTSV Preußen Krefeld. Da sowohl der direkte Vergleich als auch die Punktzahl identisch waren und das Torverhältnis laut Spielordnung keine Rolle spielte, musste ein finales Entscheidungsspiel über den letzten Aufsteiger entscheiden.
Vor rund 300 Zuschauern entwickelte sich auf der Sportanlage in Oppum auf neutralem Platz zunächst eine ausgeglichene Begegnung. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe und waren sichtlich darauf bedacht, keine Fehler zu machen. Die erste große Möglichkeit gehörte allerdings dem TIV. Bereits in der Anfangsphase tauchte Joanis Parigoridis frei vor dem Tor auf, scheiterte jedoch am Krefelder Schlussmann.
Auch in der Folge blieb die Partie umkämpft. Kurz vor dem Pausenpfiff nutzte Nettetal dann eine Unachtsamkeit in der Defensive des SuS eiskalt aus. Nach einem weiten Einwurf war die Krefelder Hintermannschaft für einen Moment unsortiert. Parigoridis reagierte am schnellsten und schob den Ball in der 44. Minute zum viel umjubelten 1:0 ein.
Nach dem Seitenwechsel drängte der SuS Krefeld auf den Ausgleich, während sich der TIV zunehmend auf eine stabile Defensive konzentrierte und auf Konter lauerte. Die beste Gelegenheit, die Führung auszubauen, hatte erneut Parigoridis kurz nach Wiederbeginn, doch diesmal blieb der zweite Treffer aus.
Mit dem Schlusspfiff kannte der Jubel im Lager des TIV keine Grenzen. Nur ein Jahr nach dem Abstieg ist die Rückkehr in die Kreisliga A perfekt. Trainer Deniz Metin sprach nach der Partie von einem hochverdienten Aufstieg. „Verdient haben wir das definitiv. Wir haben die ganze Saison Gas gegeben. Letzte Saison sind wir wegen eines Punktes abgestiegen, dieses Jahr haben wir uns den Aufstieg erarbeitet. Die Mannschaft gehört in die Kreisliga A.“
Besonders erfreut zeigte sich Metin über die Konstanz seines Teams. „Wir sind zu Hause seit 16 Monaten ungeschlagen. Gegen den SuS Krefeld haben wir das Spiel gedreht, Preußen trotz aller Diskussionen klar dominiert und heute wieder gezeigt, warum wir den Aufstieg verdient haben.“
Für den SuS Krefeld endet die Saison dagegen erneut mit einer großen Enttäuschung. Wie bereits in den beiden Vorjahren scheitert die Mannschaft als Tabellenzweiter am Aufstieg und muss einen weiteren Anlauf in der Kreisliga B nehmen.
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