TIV Nettetal behält die Nerven und steigt auf

Besonders erfreut zeigte sich Metin über die Konstanz seines Teams. „Wir sind zu Hause seit 16 Monaten ungeschlagen. Gegen den SuS Krefeld haben wir das Spiel gedreht, Preußen trotz aller Diskussionen klar dominiert und heute wieder gezeigt, warum wir den Aufstieg verdient haben.“

Für den SuS Krefeld endet die Saison dagegen erneut mit einer großen Enttäuschung. Wie bereits in den beiden Vorjahren scheitert die Mannschaft als Tabellenzweiter am Aufstieg und muss einen weiteren Anlauf in der Kreisliga B nehmen.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: