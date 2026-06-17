TIV gewinnt und legt im Relegationsrennen vor

Wie erwartet traten die Rothosen im Spiel gegen TIV Nettetal mit einem gemischten Kader aus 1. und 2. Herren, Jugendspieler und Alte Herren an. In der ersten Halbzeit war dies allerdings nicht zu erkennen. Beide Team agierten auf Augenhöhe und die Aktionen spielten sich hauptsächlich vor den Strafräumen ab. Wirkliche Torchancen gab es nicht so dass man mit einem torlosen in die Halbzeitpause ging. Nach dem Seitenwechsel hatte Preussen eine gute Torchance durch Tobias Ludwig, der jedoch aus guter Position über das Tor schoss. Kurte Zeit später waren es dann die Gäste aus Nettetal, die eine Unsicherheit in der Preussen-Abwehr zur Führung durch Idris Oktay nutzen konnten. Gut 5 Minuten später eine ähnliche Situation und Joanis Parigodis erhöhte auf 2:0. Bis zur 84. Mintue passierte dann nicht mehr. Leider verletzte sich ein Gästespieler so schwer, dass ein Krankenwagen kommen musste und das Spiel und 30 Minuten unterbrochen werden musste. Nach Wieder aufnahme konnte TIV Nettetal dann noch auf 3:0 durch Arsen Yilmaz erhöhen. Während Preussen damit für die Kreisliga B planen kann, führt TIV die Relegationstabelle nun mit 4 Punkten an. Im letzten Spiel dieser Runde ist SuS Krefeld nun unter Druck die Partie gegen Preussen Krefeld am kommenden Mittwoch an der heimischen Horkesgath zu gewinnen. Im Falle eines Sieges wäre man mit TIV Nettetal wieder punktgleich. Nach aktuellem Kenntnisstand würde es dann ein Entscheidungsspiel zwischen den beiden Teams aus Krefeld und Nettetal geben.