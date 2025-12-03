Titz warnt vor „schwierigem Auswärtsspiel“ in Münster

Vor dem Auswärtsspiel beim SC Preußen Münster am Freitagabend (Anstoß: 18.30 Uhr) hat Cheftrainer Christian Titz seine Mannschaft auf eine anspruchsvolle Aufgabe eingeschworen. Hannover 96 trifft in Münster auf einen Gegner, der sich unter Trainer Alexander Ende deutlich stabilisiert hat – mit einem klaren Spielkonzept und starken Werten in Ballbesitz, Passspiel und Zweikampfquote.

„Wir haben ein schwieriges Auswärtsspiel vor uns“, betonte Titz zu Wochenbeginn. „Seit dem Trainerwechsel ist Münster eine sehr gute Ballbesitz-Mannschaft, die konsequent von hinten eröffnet. Sie haben sich in der zweiten Liga gefangen und präsentieren sich gut.“

Die Zahlen unterstreichen diese Einschätzung: Münster liegt mit 54 Prozent Ballbesitz ligaweit auf Platz vier – Hannover führt diese Statistik mit 56 Prozent an. Auch in der Passquote trennen beide Teams nur Nuancen: Münster liegt bei 86,2 Prozent, Hannover bei 86,4 Prozent. Damit treffen am Freitagabend die beiden passstärksten Teams der Liga aufeinander.

Neben der spielerischen Stärke hob Titz vor allem Münsters physische Präsenz hervor. Mit 1.718 gewonnenen Zweikämpfen führt der SCP die Liga in dieser Kategorie an, Hannover rangiert mit 1.547 auf Platz vier. „Münster ist eine Mannschaft, die sich in der zweiten Liga wirklich gut präsentiert“, erklärte Titz weiter. Zuletzt gewann das Team aus Westfalen das Ostwestfalen-Derby gegen Arminia Bielefeld nach Rückstand mit 2:1 – ein Beleg für die neu gewonnene Stabilität und Moral.

Nach zwei intensiven Trainingstagen mit taktischer Gegneranalyse setzte Titz am Mittwoch bewusst eine Regenerationseinheit an. „Wir sind in einem körperlich guten Zustand. Es tut der Mannschaft gut, die Möglichkeit zu haben, da nochmal runterzufahren und Frische zu sammeln“, erklärte der 54-Jährige. Am Donnerstag steht eine abschließende, nicht öffentliche Einheit auf dem Programm, bevor sich die Mannschaft auf den Weg nach Münster macht.

Hannover 96 will in Münster den eigenen Ballbesitzfußball konsequent umsetzen – wohl wissend, dass der Gegner ähnlich denkt. Alles deutet auf ein Duell hin, das von technischer Qualität, taktischer Disziplin und intensiven Zweikämpfen geprägt sein wird.