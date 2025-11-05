Titz: "Sie haben viele Facetten und enorme Standardstärke"

Vor dem Duell mit dem SV Darmstadt 98 hat Hannover-96-Trainer Christian Titz die kommende Aufgabe eingeordnet – und dabei vor allem die Vielseitigkeit und physische Stärke des Bundesliga-Absteigers hervorgehoben. Nach dem 2:2 in Elversberg wartet am Wochenende erneut ein Kontrahent aus der oberen Tabellenregion auf die Roten.

Der SV Darmstadt 98 steht derzeit mit 19 Punkten auf Rang sieben, nur zwei Zähler hinter Hannover 96, das auf Platz vier rangiert. Während die „Lilien“ mit fünf Siegen aus den ersten sieben Spielen stark gestartet waren, blieben sie zuletzt in vier Ligapartien ohne Sieg (drei Remis, eine Niederlage). Im DFB-Pokal meldete sich die Mannschaft von Florian Kohfeldt mit einem deutlichen 4:0 gegen Schalke 04 zurück.

Titz zeigte sich beeindruckt von der taktischen Flexibilität des Gegners. Darmstadt könne sowohl von hinten heraus aufbauen als auch über längere Bälle schnell das Pressing überspielen. Diese Variabilität mache die Mannschaft schwer ausrechenbar.

Eine besondere Gefahr sieht der 54-Jährige in den Standardsituationen der Hessen. „Was Darmstadt definitiv hat, ist viel Qualität durch die Standards mit ihren großen Leuten“, sagte Titz. Mit Aleksandar Vukotic (2,01 m), Matej Maglica (1,98 m) und Patric Pfeiffer (1,96 m) bringe Darmstadt außergewöhnliche Körpergröße mit – ein Vorteil, den das Team sowohl offensiv als auch defensiv konsequent nutze.

Titz zeigte sich deshalb erleichtert, dass Boris Tomiak nach abgesessener Gelbsperre wieder zur Verfügung steht. Er bringe mit 1,91 Metern ebenfalls viel Präsenz in der Luft – das werde 96 in diesen Duellen guttun.

Fokus auf den eigenen Rhythmus

Ungeachtet der Stärke des Gegners fordert Titz, dass seine Mannschaft ihr eigenes Spiel auf den Platz bringt. Wichtig werde sein, wie 96 ins Spiel hineinkommt. Der Fokus liege darauf, die eigenen Abläufe konsequent umzusetzen und den Gegner mit aktivem Ballbesitzspiel unter Druck zu setzen.

Nach zwei Auswärtsspielen in Folge darf sich Hannover 96 am kommenden Wochenende wieder auf die Unterstützung der eigenen Fans in der Heinz von Heiden Arena freuen – und auf eine Partie, in der Kleinigkeiten den Unterschied machen könnten.