Tittling: Spielertrainer-Duo verlängert - Zwei Winterzugänge

"Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft unter den beiden. Wir sind wieder einen Schritt nach vorne gekommen. Die beiden sind extrem ehrgeizig und wollen immer das Maximum herausholen. Aber nach drei schwierigen Jahren mit manchen Rückschlägen geht das nicht von heute auf morgen. Nichtsdestotrotz sind wir auf dem richtigen Weg, weshalb es für uns keinen anderen Gedanken gab, als mit den beiden zu verlängern“, verrät Abteilungsleiter Manuel Stümpfl. "Nach dem Winter sind noch einige Punkte notwendig, da die Liga noch einmal enger geworden ist. Mit einer intensiven Vorbereitung werden wir dafür den Grundstein legen. Und natürlich wollen wir unsere Heimbilanz aufbessern“, führt Schefszik aus.







Neu im Kader sind ab sofort Andreas Kronawitter und Nico Roll. Kronawitter, der bis Herbst 2024 den Kasten in Hutthurm sauber hielt, will nach einer längeren Verletzungspause wieder angreifen. "Mit ihm bekommen wir einen hervorragenden Torwart hinzu, der Bock hat, wieder anzugreifen. In den bisherigen Trainingseinheiten hat er sofort mit seiner Erfahrung und Klasse überzeugt“, informiert Michael Kern. Nico Rol wechselt vom Bezirksligisten SV Garham zu den Dreiburgenländern. "Nico ist ein junger, ehrgeiziger Spieler, der sich beweisen will. Er wird uns im Offensivbereich noch variabler machen. Vielen Dank auch an den SV Garham für die unkomplizierte Wechselabwicklung“, erläutert Stümpfl.



