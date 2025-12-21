Tittling: Spielertrainer-Duo verlängert - Zwei Winterzugänge

Der FC Tittling, derzeitiger Tabellenachter der Kreisliga Passau, macht sich ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Die Spielertrainer Michael Schefszik und Michael Kern haben ihre Zusage für die Saison 2026/2027 gegeben.
"Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft unter den beiden. Wir sind wieder einen Schritt nach vorne gekommen. Die beiden sind extrem ehrgeizig und wollen immer das Maximum herausholen. Aber nach drei schwierigen Jahren mit manchen Rückschlägen geht das nicht von heute auf morgen. Nichtsdestotrotz sind wir auf dem richtigen Weg, weshalb es für uns keinen anderen Gedanken gab, als mit den beiden zu verlängern“, verrät Abteilungsleiter Manuel Stümpfl. "Nach dem Winter sind noch einige Punkte notwendig, da die Liga noch einmal enger geworden ist. Mit einer intensiven Vorbereitung werden wir dafür den Grundstein legen. Und natürlich wollen wir unsere Heimbilanz aufbessern“, führt Schefszik aus.
Neu im Kader sind ab sofort Andreas Kronawitter und Nico Roll. Kronawitter, der bis Herbst 2024 den Kasten in Hutthurm sauber hielt, will nach einer längeren Verletzungspause wieder angreifen. "Mit ihm bekommen wir einen hervorragenden Torwart hinzu, der Bock hat, wieder anzugreifen. In den bisherigen Trainingseinheiten hat er sofort mit seiner Erfahrung und Klasse überzeugt“, informiert Michael Kern. Nico Rol wechselt vom Bezirksligisten SV Garham zu den Dreiburgenländern. "Nico ist ein junger, ehrgeiziger Spieler, der sich beweisen will. Er wird uns im Offensivbereich noch variabler machen. Vielen Dank auch an den SV Garham für die unkomplizierte Wechselabwicklung“, erläutert Stümpfl.
Der Funktionär führt weiter aus: "Der Kader ist breit aufgestellt, und nach dem Winter herrscht Konkurrenzkampf. Auch unsere Langzeitverletzten Markus Kronawitter und Constantin Pilsl kehren zurück. Das ist auch wichtig, weil wir auf unsere ukrainischen Legionäre Oleksandr Yaroshenko und Yaroslav Snishchuk nach dem Winter nicht mehr zurückgreifen werden. Wir haben in einer schwierigen Phase zusätzliche Qualität und Quantität gebraucht, nun wollen wir aber wieder den Weg mit Spielern aus der Region gehen. Das soll für die Mannschaft ein zusätzlicher Ansporn sein: Nun spielt der, der während der Woche mit Leistung überzeugt. Wir gehen positiv ins neue Jahr.“