Tittling: Sigl tritt ab - Schefszik wird zum Trainer befördert

FCT-Vorstand Andreas Dankesreiter (li.) und Neu-Coach Michael Schefszik (re.) mit Neuzugang Tobias Grundmann – Foto: Verein

Kreisligist FC Tittling stellt die sportlichen Weichen für die Zukunft und präsentiert ein neues Trainerduo: Michael Schefszik, langjähriger Kapitän der Mannschaft, wird zur kommenden Saison Spielertrainer und rückt damit an die Seite von Michael Kern. Vereinsikone Josef Sigl, die in den vergangenen Monaten nochmal als Übungsleiter in die Bresche sprang und die Dreiburgenländer vor dem Abstieg bewahrte, zieht sich wieder zurück.

"Scheffi, ein gebürtiger Aldersbacher, spielt seit sechs Jahren in Tittling – der Liebe wegen kam er damals in den Dreiburgenort. Sportlich wie menschlich ist er zu einer festen Säule im Verein geworden. Als Inhaber der B-Trainer-Lizenz bringt er nicht nur fachliches Know-how mit, sondern auch eine große Nähe zum Team. Seit Jahren führt er die Mannschaft als Kapitän und genießt großes Vertrauen innerhalb des Vereins", heißt es in der Pressemiteilung des Klubs.







Josef Sigl hatte großen Anteil am Klassenerhalt des FC Tittling – Foto: Karl-Heinz Hönl











"Josef hat in einer schwierigen Phase Verantwortung übernommen und mit seiner Erfahrung die Mannschaft stabilisiert. Mit Michael Schefszik haben wir nun den idealen Nachfolger – einen, der die Mannschaft kennt und verkörpert. Schon im Winter war klar, dass es keinen besseren Nachfolger für Josef Sigl und keinen besseren Partner für Michael Kern gibt“, gibt Tittlings Vorstand Andreas Dankesreiter zu Protokoll. Schefszik, der zuvor unter anderem für Osterhofen, Pfarrkirchen und Passau auf dem Platz stand, soll nun noch mehr Verantwortung übernehmen. Besonders in der abgelaufenen Runde, in der die FCler bis zuletzt im Abstiegskampf steckten, war der neue Coach ein entscheidender Faktor – auf dem Platz und in der Kabine.





"Josef hat in einer schwierigen Phase Verantwortung übernommen und mit seiner Erfahrung die Mannschaft stabilisiert. Mit Michael Schefszik haben wir nun den idealen Nachfolger – einen, der die Mannschaft kennt und verkörpert. Schon im Winter war klar, dass es keinen besseren Nachfolger für Josef Sigl und keinen besseren Partner für Michael Kern gibt“, gibt Tittlings Vorstand Andreas Dankesreiter zu Protokoll. Schefszik, der zuvor unter anderem für Osterhofen, Pfarrkirchen und Passau auf dem Platz stand, soll nun noch mehr Verantwortung übernehmen. Besonders in der abgelaufenen Runde, in der die FCler bis zuletzt im Abstiegskampf steckten, war der neue Coach ein entscheidender Faktor – auf dem Platz und in der Kabine.