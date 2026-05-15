Tittling holt Klessinger - Kronawitter und Ranzinger gehen

Lukas Klessinger (Mitte) zieht künftig das Trikot des FC Tittling über – Foto: Verein

Der FC Tittling kann zur kommenden Saison einen Neuzugang vermelden: Lukas Klessinger wechselt vom Bezirksliga-Absteiger SV Oberpolling zum Kreisligisten und wird künftig das Trikot des FCT tragen. Mit diesem Transfer setzt der Verein seinen eingeschlagenen Kurs fort, die Mannschaft gezielt weiterzuentwickeln und auf eine gesunde Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern zu setzen.

Abteilungsleiter Manuel Stümpfl zeigt sich sehr erfreut über den Transfer: "Wir freuen uns sehr, dass sich Lukas für den FC Tittling entschieden hat. Er ist ein junger, ehrgeiziger Spieler, der in Oberpolling bereits sein Potenzial gezeigt hat. Er passt sportlich wie menschlich hervorragend zu unserem Weg.“ Auch Spielertrainer Michael Schefszik begrüßt den Neuzugang ausdrücklich: "Lukas bringt eine gute Einstellung mit, ist sehr lernwillig und will sich weiterentwickeln. Ich bin überzeugt, dass er sich schnell in unsere Mannschaft integrieren wird und uns zusätzliche Optionen im Kader gibt.“

Personell setzt der FC Tittling weiterhin auf Kontinuität. Der Großteil der Mannschaft bleibt zusammen und bildet auch in der kommenden Saison das stabile Fundament des Teams. Verabschieden muss sich der Verein allerdings von Markus Kronawitter und Fabian Ranzinger , die den FCT verlassen werden. Der Verein bedankt sich bei beiden für ihren Einsatz und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.

Ein kurzes Fazit zur am Wochenende zu Ende gehenden Saison zieht Spielertrainer Michael Kern: "Sportlich war es nicht immer einfach, aber es hat sich gezeigt, dass wir als Mannschaft zusammengewachsen sind. Viele junge Spieler haben wichtige Schritte gemacht, und genau darauf wollen wir künftig aufbauen. Wenn wir diesen Weg konsequent weitergehen, sind wir für die kommenden Jahre gut aufgestellt.“



Der sportliche Fokus liegt klar auf dem Aufbau eines Teams mit Perspektive. Um die jungen Tittlinger Eigengewächse Sebastian und Stephan Bauer, Tobias Grundmann sowie Florian Fredl soll schrittweise eine Mannschaft für die Zukunft entstehen. Begleitet und geführt werden sie dabei von erfahrenen Kräften wie Kapitän Fabian Streifinger, Christoph Bartl und Abteilungsleiter Manuel Stümpfl, die dem Team Stabilität und Erfahrung verleihen.





Bereits im Winter konnte zudem ein wichtiges Zeichen für die Nachwuchsarbeit gesetzt werden: Philipp Hackl, ein echtes Eigengewächs des FC Tittling, kehrte vom SV Schalding-Heining zurück und steht nun wieder für die A‑Jugend zur Verfügung. Der talentierte Nachwuchsspieler ist noch ein weiteres Jahr für diese Altersklasse spielberechtigt und soll behutsam weiterentwickelt werden.





Abschließend blickte Abteilungsleiter Manuel Stümpfl auf die kommende Spielzeit: "Unser Ziel ist es, in der kommenden Saison eine ruhigere und sportlich erfolgreichere Runde in der Kreisliga zu spielen. Wir wollen mit Konstanz und Stabilität arbeiten und die Weiterentwicklung unserer Mannschaft in den Vordergrund stellen. Parallel dazu sind wir noch mit dem ein oder anderen Spieler im Gespräch, um unseren Kader gezielt und punktuell zu ergänzen.“