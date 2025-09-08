Titisees Trainer Klein fordert: "Der Knoten muss jetzt platzen!"

Der Blick auf die Tabelle eröffnet nichts Gutes: Da ziert der SV Titisee das Ende. Als einzige Mannschaft in dieser ausgeglichenen Kreisliga A steht bei den Hochschwarzwäldern die Null – bei der Punkteausbeute. Sicher, es sind gerade einmal drei Spieltage absolviert, aber schön ist das auch zu diesem frühen Zeitpunkt nicht. Vor allem nicht für Raphael Klein. Der Spielertrainer hätte sich zweifelsohne eine andere Ausbeute erwünscht, doch von (verbalen) Hau-Drauf-Attacken hält er nichts. Der Übungsleiter wägt ab, schert nicht alles über einen Kamm. "Bei der 0:2-Niederlage in Blumberg waren wir gerade auch wegen der zuvor urlaubsbedingten Abwesenheiten noch nicht eingespielt. Beim 2:3 gegen den FC Pfohren hatten wir das Spiel dann komplett im Griff, hauen uns die Dinger aber praktisch selbst rein", sagt der 34-Jährige stöhnend.

