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Titisees Sportvorstand Winterhalder: "Es droht ein Vereinssterben"
Sportvorstand Melanie Winterhalder blickt zurück, nach vorn und über den Tellerrand hinaus.
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Wird es in der neuen Saison für Titisees Fußballfrauen mit dem Aufstieg klappen? – Foto: Wolfgang Scheu
Hinter dem SV Titisee liegt eine mühsame Fußballsaison. Sportvorstand Melanie Winterhalder blickt zurück, nach vorn und über den Tellerrand hinaus.
"Es war aufregend, viel versprechend, und am Ende landeten wir auf dem Boden der Tatsachen." Melanie Winterhalder ist eine Klasse für sich, wenn es darum geht, einen eigentlich komplexen Sachverhalt in einen Satz zu packen. Als Sportvorstand beim SV Titisee liegen gerade auch hinter ihr bewegte Monate. Und anstrengende dazu. Doch sie ist belastbar, als Funktionärin muss sie das sein. Daher blickt sich trotz all der Mühen gerne zurück. "Es hat trotzdem viel Spaß gemacht." Warum auch nicht – selbst wenn nicht jedes gesteckte Ziel erreicht wurde. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.