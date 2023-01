Titian Knop: "Man sollte ruhig über den Aufstieg sprechen" Gleich drei Neue verstärken den Kader nach der Winterpause

In der vorigen Spielzeit scheiterte der VfL Simmershausen als Tabellendritter ganz knapp am Aufstieg. Nun steht der B-Ligist nach der Hinserie erneut auf diesem Rang und würde gerne mindestens noch einen Platz aufrücken, damit es mit dem Aufstieg diesmal klappt.

Mittelfeldspieler Titian Knop scheut sich jedenfalls nicht, das so oft verbotene Wort in den Mund zu nehmen: "Aufgrund unserer guten Tabellenposition sollte man sich nicht kleiner machen, als man ist und ruhig über das Thema Aufstieg beziehungsweise Relegation sprechen."

Der 25-Jährige spielt in seiner achten Saison beim VfL, hat im Seniorenbereich noch für keinen anderen Klub gespielt. Und so war er auch dabei, als sein Team im Sommer 2021 aus der Kreisliga A in die Kreisliga B abstieg. Die Geschichte will er im Sommer 2023 am liebsten umschreiben.

"Ich denke, dass wir mit dem Verlauf der Hinrunde zufrieden sein können. Wir haben zwar auch einige unnötige Punktverluste gehabt, sind aber nach wie vor die einzige Mannschaft, die den Tabellenführer Ahnatal II schlagen konnte", betont Knop. "Da ist auf jeden Fall noch einiges möglich in der Rückrunde." In Bezug auf die fehlenden Punkte erklärt Knop: "In Sachen Konstanz gibt mit Sicherheit noch Luft nach oben."