Titelverteidigung²: Pirk und VfR Regensburg feiern Turniersieg

Im „Bunker“ des ESV 1927 Regensburg sind normalerweise die Zweitliga-Handballerinnen der Eisenbahner zu bestaunen. Diesmal stand Hallenfußball auf dem Programm. Zehn Teams kickten bei der Zweitauflage des Helmut-Stadler-Gedächtnisturniers mit, knapp sieben Stunden ging es zur Sache. Als Gruppensieger gingen die SpVgg Pirk und der Freie TuS Regensburg II hervor. Dahinter stießen auch der FSV Prüfening II und der FK Phönix Regensburg ins Halbfinale vor. Gastgeber ESV blieb in seiner Gruppe nur der undankbare dritte Platz.



In der Vorschlussrunde war für Phönix (0:1 gegen Pirk) und den Freien TuS II (0:1 gegen Prüfening II) Endstation. Ähnlich eng verlief das Endspiel. Auch hier sollte ein einziger Treffer die Entscheidung bringen. Und zwar zugunsten des Weidener Kreisklassisten aus Pirk, der Prüfenings Zweitgarnitur auf Rang zwei verwies. Zuvor hatte sich der FK Phönix „Bronze“ gesichert – ebenfalls mit einem 1:0-Erfolg. Zum ausführlichen Turnierplan mit allen Ergebnissen...





Auch der TV Wackersdorf lud am Samstag neun Mannschaften in seine Sporthalle ein. Der Ausrichter selbst hatte letztlich nichts mit dem Ringen um die vordersten Plätze zu tun. Stattdessen zogen Vorjahresfinalist TV Bodenwöhr und der VfR Regensburg als Gruppensieger sowie der FC Weiden-Ost II und der FC Maxhütte-Haidhof als Zweitplatzierte ins Halbfinale ein. Dort triumphierte Maxhütte mit 6:3 gegen Bodenwöhr, ehe der VfR gegen Weiden II im Neunmeterschießen das bessere Ende für sich hatte. Nachdem die Weidener das „kleine Finale“ gewonnen hatten, ging es im Endspiel zur Sache. Der VfR und Maxhütte lieferten sich ein spannendes Duell, das die Regensburger am Ende knapp mit 3:2 gewannen – Titelverteidigung geglückt! Zum ausführlichen Turnierplan mit allen Ergebnissen...