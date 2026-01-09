Titelverteidigung oder neuer Turniersieger?

Morgen findet zum 6. Mal der koenig.solutions-Cup in St. Ilgen statt – Foto: FC Badenia St. Ilgen

Am morgigen Samstag (10.01.2026) ist es wieder soweit: In der Kurpfalzhalle in St. Ilgen findet zum 6. Mal der koenig.solutions-Cup statt. Unter den 20 Mannschaften sind einige alte Bekannte dabei, jedoch auch zahlreiche Neuankömmlinge. Somit werden auf der einen Seite der letztjährige Turniersieger VfR Walldorf, der Vorjahresfinalist FG Union Heidelberg sowie Lokalmatadoren wie der FV Nußloch II oder Aramäer Leimen in der Kurpfalzhalle vertreten sein. Auf der anderen Seite gibt es sieben bzw. acht Mannschaften, die erstmals am Hallenturnier in St. Ilgen teilnehmen werden. Denn mit der SVK Beiertheim, FV Fortuna Heddesheim III, SpVgg 06 Ketsch III, TSG Weinheim II, SpVgg Neckarsteinach, SG Dielheim II, SG Oftersheim II sowie der neuen Spielgemeinschaft ASC Neuenheim III/DJK Handschuhsheim I sind einige Neuankömmlinge beim Turnier dabei.

Gastgeber eröffnet das Turnier um 10 Uhr Wie im Vorjahr bestreitet die 1. Mannschaft des FC Badenia St. Ilgen das Eröffnungsspiel des Turniers. Letztes Jahr war Eintracht Walldorf der erste Gegner, dieses Mal wird es die SVK Beiertheim sein. Die weiteren Teams der Gruppe A sind der FV Fortuna Heddesheim III sowie die SpG Neuenheim/Handschuhsheim.

In der Gruppe B sind von den vier Teams drei erstmals beim koenig.solutions-Cup. Das erste Team ist die SpVgg 06 Ketsch III, die gegen Aramäer Leimen, den Turniersieger des Jahres 2023 das erste Spiel bestreiten werden. Anschließend kommen Partien gegen die TSG Weinheim II und die SpVgg Neckarsteinach. Neuauflage der Finalpartie in der Gruppe E