Titelverteidigung oder neuer Turniersieger?

Am morgigen Samstag (10.01.2026) ist es wieder soweit: In der Kurpfalzhalle in St. Ilgen findet zum 6. Mal der koenig.solutions-Cup statt. Unter den 20 Mannschaften sind einige alte Bekannte dabei, jedoch auch zahlreiche Neuankömmlinge. Somit werden auf der einen Seite der letztjährige Turniersieger VfR Walldorf, der Vorjahresfinalist FG Union Heidelberg sowie Lokalmatadoren wie der FV Nußloch II oder Aramäer Leimen in der Kurpfalzhalle vertreten sein. Auf der anderen Seite gibt es sieben bzw. acht Mannschaften, die erstmals am Hallenturnier in St. Ilgen teilnehmen werden. Denn mit der SVK Beiertheim, FV Fortuna Heddesheim III, SpVgg 06 Ketsch III, TSG Weinheim II, SpVgg Neckarsteinach, SG Dielheim II, SG Oftersheim II sowie der neuen Spielgemeinschaft ASC Neuenheim III/DJK Handschuhsheim I sind einige Neuankömmlinge beim Turnier dabei.
Gastgeber eröffnet das Turnier um 10 Uhr
Wie im Vorjahr bestreitet die 1. Mannschaft des FC Badenia St. Ilgen das Eröffnungsspiel des Turniers. Letztes Jahr war Eintracht Walldorf der erste Gegner, dieses Mal wird es die SVK Beiertheim sein. Die weiteren Teams der Gruppe A sind der FV Fortuna Heddesheim III sowie die SpG Neuenheim/Handschuhsheim.
In der Gruppe B sind von den vier Teams drei erstmals beim koenig.solutions-Cup. Das erste Team ist die SpVgg 06 Ketsch III, die gegen Aramäer Leimen, den Turniersieger des Jahres 2023 das erste Spiel bestreiten werden. Anschließend kommen Partien gegen die TSG Weinheim II und die SpVgg Neckarsteinach.
Neuauflage der Finalpartie in der Gruppe E
Nach einem Jahr Pause ist der VfB Rauenberg II wieder in der Halle in St. Ilgen vertreten. In der Gruppe C trifft man mit dem RB Heidelberg und der TSG Rohrbach auf zwei Teams, die sich im Vorjahr jeweils für das Viertelfinale qualifizieren konnten. Der FC Frauenweiler II tritt nun zum zweiten Mal beim koenig.solutions-Cup an.
In der Gruppe D ist die 2. Mannschaft der St. Ilgener vertreten, die im ersten Match auf den Neuankömmling SG Dielheim II trifft. Die weiteren Teams sind der FV Nußloch II sowie der FT Kirchheim II, der zuletzt 2019 beim Hallenturnier in St. Ilgen dabei war.
Eine der spannendsten Partien der Vorrunde wird in der Gruppe E ausgetragen: Denn mit dem VfR Walldorf und der FG Union Heidelberg treffen die Vorjahresfinalisten in diesem Jahr in der Gruppenphase aufeinander. Zusätzlich steht für den VfR das Stadtduell gegen den SV Eintracht Walldorf an sowie das Derby gegen die SG Oftersheim II.
Hierbei qualifizieren sich die jeweiligen besten zwei Teams der Gruppen sowie die beiden besten Drittplatzierten für die Zwischenrunde, wo in vier Gruppen die jeweils besten Teams ermittelt werden. Anschließend werden diese Teams die Finalpartien austragen.