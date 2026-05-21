 2026-05-15T09:36:57.455Z

Spielvorbericht

Titelverteidigung oder langersehntes Erfolgserlebnis?

Am morgigen Freitagabend kommt es zum Höhepunkt des Kreispokals Erfurt-Sömmerda. Um 18:30 Uhr treffen der TSV Kerspleben und die SG An der Lache in Kölleda aufeinander.

von Fabian Göb · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Wiederholen sich die Bilder aus dem Vorjahr oder kührt sich die SG An der Lache zum neuen Pokalsieger im Kreis Erfurt-Sömmerda?
Wiederholen sich die Bilder aus dem Vorjahr oder kührt sich die SG An der Lache zum neuen Pokalsieger im Kreis Erfurt-Sömmerda? – Foto: Sebastian Schmidt, Marcel Bube

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Kerspleben
Carsten Helzig
Carsten Helzig
Patrick Krumbholz
Patrick Krumbholz

Am Wochenende blickt besonders die Kreisoberliga Erfurt-Sömmerda nach Kölleda. Im Kreispokalfinale treffen mit dem TSV Kerspleben und der SG An der Lache zwei Mannschaften aufeinander, die sich bestens kennen – und die beide noch Großes vorhaben. Während Kerspleben vom Double träumt, will die SG nach Jahren wieder einen Titel nach Erfurt holen. Die Trainer Patrick Krumbholz und Carsten Helzig geben sich vor dem Endspiel kämpferisch – und voller Vorfreude.

Morgen, 18:30 Uhr
TSV Kerspleben
TSV KersplebenKerspleben
SG An der Lache Erfurt
SG An der Lache ErfurtAn der Lache
18:30live