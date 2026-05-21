Titelverteidigung oder langersehntes Erfolgserlebnis?

Zwischen Pokalmission und Double-Chance Der TSV Kerspleben reist als amtierender Pokalsieger zum Finale nach Kölleda und hat die Chance, den Titel zu verteidigen. Für Trainer Patrick Krumbholz ist allein das Erreichen des Endspiels bereits ein Erfolg: „Schon das Erreichen des Finales ist ein großer Gewinn für den Verein und die Mannschaft.“ Doch klar ist auch: Verlieren möchte beim TSV niemand. „Es ist wie in jedem Spiel – niemand möchte verlieren, unabhängig von einer möglichen Titelverteidigung.“ Neben dem Pokal mischt Kerspleben auch in der Kreisoberliga weiter ganz oben mit. Vier Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter SV Empor Buttstädt lediglich zwei Punkte. Das Double ist also weiterhin möglich. Krumbholz ordnet die Lage jedoch nüchtern ein: „Die Liga ist schön eng und spannend. Nach unserer Niederlage gegen den FC Union Erfurt müssen wir auf einen Patzer von Empor Buttstädt lauern, aber auch selbst unsere Hausaufgaben machen.“ Erschwerend kommt hinzu: Zwischen den kommenden Pflichtspielen liegen gerade einmal 66 Stunden. „Das macht die Situation nicht einfacher“, so der Trainer.

„Keine Nervosität, sondern Vorfreude“ Druck? Nervosität? Davon ist beim TSV Kerspleben offenbar wenig zu spüren. Vielmehr überwiegt die Lust auf die besondere Situation. „Nein, Nervosität ist nicht zu spüren, sondern Vorfreude. Wenn du als Amateurteam in dieser Saisonphase noch in zwei Wettbewerben um den Titel spielst, dann haben die Spieler viel richtig gemacht.“ Auch die letzten Eindrücke aus dem Training stimmen den Coach positiv: „Am Dienstag hatten wir nochmal ein sehr intensives Training. Die Körpersprache ist sehr gut gewesen", freut sich Patrick Krumbholz.

Darf sich Patrick Krumbholz auch am Freitagabend freuen? – Foto: Sebastian Schmidt

SG An der Lache: Ein Verein, der auf diesen Moment lange gewartet hat Auf der Gegenseite steht mit der SG An der Lache ein Team, das ebenfalls auf eine starke Saison zurückblickt – und dessen Trainer, wie kaum ein anderer, mit dem Verein verbunden ist. Carsten Helzig gehört praktisch zur Vereinsgeschichte. Seit seiner Kindheit ist er Teil der SG, war Spieler, Jugendleiter, Trainer und ist seit 2017 Vereinsvorsitzender. Die erste Mannschaft betreut er bereits seit 2014 und führte sie 2017/18 zum Aufstieg in die Landesklasse. Damals stand die SG bereits einmal im Pokalfinale – verlor jedoch gegen Borntal. „Ein Pokalsieg wäre nach vielen Jahren ein riesiges Erfolgserlebnis – für mich persönlich, aber vor allem für den gesamten Verein. In den letzten Jahren sind wir immer recht weit gekommen, aber zum Finale hat es nicht gereicht.“ „Kerspleben ist Favorit“ Während Kerspleben den Pokal verteidigen möchte, geht die SG An der Lache laut eigenem Trainer eher als Außenseiter ins Rennen. „Favorit ist Kerspleben trotzdem – aufgrund einiger Einzelspieler, die ein Spiel allein entscheiden können.“ Dennoch glaubt Helzig an seine Mannschaft: „Wir wissen, gegen wen wir spielen und dass wir sie schlagen können.“ Entscheidend seien Einsatz und Mentalität: „Wichtig ist der Wille und der Mut, gegen diese Jungs bestehen zu wollen.“ Dabei kommt die SG mit Rückenwind. Die Mannschaft habe sich im Vergleich zur Vorsaison sichtbar entwickelt. „Unsere Mannschaft hat sich gegenüber letzter Saison gefestigt und ist auch spielerisch weiter. Ich glaube, die Futsalrunde hat uns technisch weitergebracht.“ Hinzu komme ein größerer und konstanter besetzter Kader: „Das erweitert die Optionen im Spiel.“

Vereinstreue in Person: Carsten Helzig. – Foto: Marcel Bube