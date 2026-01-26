Titelverteidigung geglückt

Beim Syrtaki-Cup des BCG Altenkrempe hat der Titelverteidiger seinen Erfolg aus dem Vorjahr wiederholt. Nach drei Siegen in der Gruppenphase setzte sich die Mannschaft auch im Verlauf des Turniers deutlich durch und entschied das Finale klar für sich.

In der Vorrunde gelang dem Team zunächst ein 2:1-Erfolg gegen den SC Kellenhusen, ehe ein 1:0 gegen den SV Schashagen/Pelzerhaken folgte. Im dritten Gruppenspiel setzte sich die Mannschaft mit 5:2 gegen den Gastgeber BCG Altenkrempe durch und zog damit ins Halbfinale ein.

Dort gewann der spätere Turniersieger souverän mit 4:1 gegen den SC Cismar. Im Endspiel kam es erneut zum Duell mit dem BCG Altenkrempe, das die Mannschaft deutlich mit 7:0 für sich entschied.