Titelverteidigung geglückt Fußball ID: +++ Team United Köppern I gewinnt die HBRS Hessenmeisterschaft im Inklusions-Fußball 2025 +++

In der Platzierungsrunde (Gruppe B), in der die Plätze 5 bis 8 ausgespielt wurden, setzte sich der RSV Büblingshausen durch und erreichte den 5. Platz im Gesamtklassement. Es folgten der FC Bayern Alzenau 3, der SV Darmstadt 98 sowie der VfB Offenbach.

Bereits in der Vorrunde zeigte sich die starke Form von Team United Köppern I, das in Gruppe A alle drei Spiele gewann und mit 12:1 Toren souverän in die Finalrunde einzog. Auch dort ließ die Mannschaft nichts anbrennen: Zwei Siege und ein Unentschieden reichten, um sich erneut den Hessenmeistertitel 2025 zu sichern – und damit die erfolgreiche Titelverteidigung perfekt zu machen.

Köppern - Am Samstag, den 14. Juni 2025, wurde auf dem Sportgelände von Teutonia Köppern in Friedrichsdorf-Köppern die diesjährige Hessenmeisterschaft des Hessischen Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbands (HBRS) im Inklusions-Fußball ausgetragen. Bei hochsommerlichen Temperaturen kämpften acht Mannschaften aus ganz Hessen mit großer Begeisterung, Einsatzfreude und Fairness um den Titel.

Heinz Wagner (HBRS-Präsident):

„Was wir heute auf dem Platz erlebt haben, war gelebte Inklusion in ihrer schönsten Form – leidenschaftlicher Fußball, gegenseitiger Respekt und ganz viel Teamgeist. Ich gratuliere allen Mannschaften zu ihren großartigen Leistungen und besonders Team United Köppern I zur verdienten Titelverteidigung. Ein großer Dank geht an unseren sportlichen Leiter Michael Trippel, der das Turnier im Vorfeld seitens des HBRS vorbereitet hat, auch wenn er heute leider nicht persönlich vor Ort sein konnte. Ein herzliches Dankeschön an seine Vertreter Marcel Hanisch und Maximilian Trippel, die für einen reibungslosen Ablauf gesorgt haben – ebenso wie an HBRS-Physiotherapeut Markus Soff. Mein besonderer Dank gilt außerdem dem Ausrichter Teutonia Köppern, der nicht nur das Sportgelände zur Verfügung gestellt, sondern auch mit einem tollen Catering für das leibliche Wohl aller gesorgt hat. Und natürlich ein großes Dankeschön an die Schiedsrichter des Hessischen Fußball-Verbands, die die Spiele mit viel Umsicht, Fairness und Souveränität geleitet haben.“