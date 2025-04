Titelverteidiger VFL Kloster Oesede zieht wieder ins Pokalfinale ein

Mit der ersten Torchance ging der Gastgeber in der siebten Minute durch Tim Niemann in Führung.

Nach einer Stunde Spielzeit wurde der Gastgeber das aktiverer Team. Großchancen erspielte sich bis dahin keine Mannschaft. In der dramatischen Schlußphase überschlugen sich die Ereignisse. In der 89. Minute setzt der Hollager Eduard Wegmann einen Freistoß haarscharf am Pfosten vor. Im Gegenzug verpasst der Gastgeber einen Riesenmöglichkeit. Ein Hollager Verteidiger konnte auf den Ball knapp vor der Linie klären. Nur eine Minute später jubelte der Gastgeber zu früh. Der Ball lag im Netz, aber der Schiedsrichter-Assistent signalisierte eine Abseitsposition. In der letzten Aktion traf BW Hollage noch einmal an das Aluminium. Danach ertönt der Abfpfiff vom sicheren Schiedsrichter Elias Todt. Das Spiel endet nach reguläre Spielzeit mit einem insgesamt gerechten 1:1-Unentschieden.

Es folgt ein Elfmeterschiessen. Der Gastgeber startete. Im Wechsel danach BW Hollage an der Reihe. Die ersten fünf Strafstösse wurden sicher verwandelt. Der sechste Elfmeter wurde von BW Hollage verschossen. Alle folgenden Strafstösse wurden verwandelt.

Am Ende jubelt die Mannschaft von Trainer Michael Wirtz, die nach erfolgreichen Elfmeterschiessen im Finale gegen den FCR Bramsche 09 antreten müssen.

Trainer Michael Wirtz erricht zum Ende seine Trainerlaufbahn erneut das Pokalfinale. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

"Heute ein guter Pokalfight an der Waldbühne in der sich beide Mannschaften alles abverlangen. Die erste Halbzeit war ausgeglichen, in der zweiten Halbzeit drücken wir ein bisschen mehr auf das 2:1, Hollage bleibt aber weiterhin gefährlich nach vorne. Chancen für die Entscheidung sind auf beiden Seiten da, es geht dann aber mit 1:1 nach 90 Minuten ins Elfmeterschießen. Wir treffen alle fünf Versuche, unser TW Matze hält einen und lässt uns nach letztem Jahr erneut ins Finale einziehen. Hollage II noch viel Erfolg für den restlichen Saisonverlauf,“ lautet das Statement von Bernhard

Denkbar unglücklich verpasste BW Hollage II die Teilnahme am Pokalfinale.