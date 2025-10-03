Titelverteidiger VFL Kloster Oesede im Viertelfinale

In einem Kreispokalspiel musste der Titelverteidiger VFL Kloster Oesede gegen den Bezirksligaabsteiger SV Eintracht Neuenkirchen antreten.
Mit einem Doppelpack von Moritz Koch drehte der VFL Kloster Oesede nach einer halben Stunde Spielzeit die frühe Führung der Gäste in eine 2:1-Führung. Es war ein umkämpftes und intensives Spiel. Kurz vor der Pause kassierte Finn Glose eine gelb-rote Karte. In Überzahl wurde es ein leichtes Spiel für den Gastgeber der fünf Minuten nach Wiederanpfiff durch Leon-Harm Tiemann auf 3:1 erhöhte. Damit war quasi eine Vorentscheidung gefallen. Die Gäste gaben nie auf und erspielten sich einige gute Tormöglichkeiten; aber ohne Erfolg.In der Schlußphase baute Kloster Oesede durch Tore von Johann Kuckmeyer und Ben Ole Leverenz die Führung auf 5:1 aus, dass war gleichzeitig der Endstand.
In der nächsten Runde trifft der Titelverteidiger am 29.10.25 19.30 Uhr beim TV Neuenkirchen aus der 1. Kreisklasse an. Auf den ersten Blick ein einfaches Los. Aber der TV Neuenkirchen gilt als Favoritenschreck, nachdem er im bisherigen Wettbewerb gleich vier Kreisligisten ausschaltete.