Titelverteidiger VFL Kloster Oesede im Viertelfinale

Mit einem Doppelpack von Moritz Koch drehte der VFL Kloster Oesede nach einer halben Stunde Spielzeit die frühe Führung der Gäste in eine 2:1-Führung. Es war ein umkämpftes und intensives Spiel. Kurz vor der Pause kassierte Finn Glose eine gelb-rote Karte. In Überzahl wurde es ein leichtes Spiel für den Gastgeber der fünf Minuten nach Wiederanpfiff durch Leon-Harm Tiemann auf 3:1 erhöhte. Damit war quasi eine Vorentscheidung gefallen. Die Gäste gaben nie auf und erspielten sich einige gute Tormöglichkeiten; aber ohne Erfolg.In der Schlußphase baute Kloster Oesede durch Tore von Johann Kuckmeyer und Ben Ole Leverenz die Führung auf 5:1 aus, dass war gleichzeitig der Endstand.