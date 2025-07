Titelverteidiger verabschiedet sich

Eine idealer Zeitpunkt also, um die Helfer in der Küche in den Vordergrund zu rücken, die den Blausteinsee-Cup zu einer ganz besonderen Adresse in der gesamten Region machen. Die Speisekarte wurde nochmal vergrößert und gab es in diesem Umfang wohl noch bei keinem Turnier im Umland. Seit dem gestrigen Mittwoch steht fest, dass die Aktiven des Kohlscheider BC und vom JSV Baesweiler auch am Freitag Gelegenheit haben werden, mit den Gerichten ihre Energietanks wieder aufzufüllen. Diese Beiden stehen nämlich als erste Halbfinalisten fest, während Titelverteidiger Falke Bergrath genauso ausschied wie der VfR Linden-Neusen.



Für Bergrath war die von den Spielanteilen her nicht zu erwartende 0:1-Niederlage im Eröffnungsspiel gegen Baesweiler letztlich der Knackpunkt, denn gestern gegen Linden-Neusen ließ man keine Torchance zu und jubelte selbst dreimal. Zunächst wurde eine hart getretene, flache Hereingabe von einem VfR-Akteur ins eigene Gehäuse abgefälscht (8.). Ein Abstauber von Sascha Schoenen (31.) und das Nutzen einer Überzahlsituation durch Ferhat Özsan (45.) führten zum 3:0-Erfolg. Der Falken-Sieg hatte jedoch nach der folgenden Partie keine Bedeutung mehr für das weitere Turniergeschehen, denn in der bezwangen unter anderem läuferisch stärkere Baesweiler die Linden-Neusener mit 3:1. VfR-Mann Kevin Montag sorgte mit einem gekonnten Heber aus 16 Metern zwar für das Tor des Tages (12.), doch Baesweiler schlug durch Doppelpacker Roman Yaroshenko (5./40.) und Jan Plum (25.) insgesamt dreifach zu. Im dritten Match des Abends holte sich Kohlscheid gegen Baesweiler mit einem 1:0 den Gruppensieg. Marvin Kerkhoff traf in der 21. Minute von der Strafraumkante. Daraufhin spielte der KBC die Partie mit der Routine und Abgeklärtheit eines Bezirksligisten herunter.



In der Gruppe B ist noch für alle Mannschaften das Weiterkommen und das Ausscheiden möglich. Die Spiele am heutigen Donnerstag:

18:30 Uhr: SC Kellersberg – VfR Übach-Palenberg

19:30 Uhr: Rhenania Lohn – SC Kellersberg

20:30 Uhr: SV St. Jöris – Rhenania Lohn