Titelverteidiger unter Druck: Frauen kämpfen um den Hallentitel

Am Sonntag, 25. Januar 2026, wird die Großsporthalle in Ilshofen zum Zentrum des Frauenfußballs im Bezirk Rems/Murr/Hall. Bei der Hallenbezirksmeisterschaft treffen acht Mannschaften aufeinander, verteilt auf zwei Vierergruppen, gefolgt von einer kompletten Finalrunde mit Platzierungs- und K.-o.-Spielen. Zwölf Minuten Spielzeit pro Partie, ein enger Zeitplan und der Titelverteidiger TSV Crailsheim im Feld sorgen für einen Turniertag, an dem jede Entscheidung Gewicht hat und jeder Fehler sichtbar wird.

Der Modus: Zwei Gruppen, klare Wege Acht Mannschaften sind in zwei Vierergruppen eingeteilt. In der Vorrunde bestreitet jedes Team drei Spiele. Die Platzierungen entscheiden über den weiteren Weg: Es folgen Spiele um Platz sieben und fünf, die beiden Halbfinals, das Spiel um Platz drei und schließlich das Finale. Der Modus stellt sicher, dass jede Mannschaft bis zum Ende eingebunden bleibt, während die Spitze konsequent herausgefordert wird.

Gruppe B mit Titelverteidiger Die Gruppe B rückt besonders in den Fokus. Mit dem TSV Crailsheim ist der amtierende Hallenbezirksmeister im Feld. Ergänzt wird die Gruppe durch die SGM Blaufelden, die SpVgg Gammesfeld sowie die SGM Oppenweiler/Sulzbach II. Crailsheim steht damit früh unter Beobachtung, denn der Titelverteidiger wird von allen Gegnern als Maßstab betrachtet.

Gruppe A mit ausgeglichener Struktur In der Gruppe A treffen die SGM Rieden/Michelbach/Bilz/Tüngental, die SGM Oppenweiler/Sulzbach, die SG Ilshofen/TSV Dünsbach sowie die SGM TSV Crailsheim II/VfB Jagstheim II/SV Onolzheim II aufeinander. Diese Gruppe vereint mehrere Spielgemeinschaften, deren Stärke vor allem in der mannschaftlichen Geschlossenheit liegt. Jeder Punkt kann hier entscheidend sein, denn klare Favoritenrollen lassen sich vor dem ersten Anstoß kaum festschreiben.

Der Turnierstart mit sofortigem Druck

Der erste Anstoß erfolgt um 10:30 Uhr. Von Beginn an ist klar, dass die kurze Spielzeit von zwölf Minuten keinen Raum für Abtasten lässt. Früh erzielte Tore können den Ton für den gesamten Turnierverlauf setzen, frühe Rückschläge lassen sich nur schwer korrigieren. Der Vormittag entscheidet darüber, wer mit Rückenwind in die Finalrunde geht.

Die Platzierungsspiele als Übergang

Nach Abschluss der Gruppenphase folgen zunächst das Spiel um Platz sieben und das Spiel um Platz fünf. Diese Partien geben den Teams aus dem Mittelfeld die Möglichkeit, den Turniertag mit einem Erfolg abzuschließen, während sich parallel die Aufmerksamkeit bereits auf die Halbfinals richtet.

Die Halbfinals als Schlüsselmoment

Ab 13:54 Uhr beginnen die beiden Halbfinals. Hier treffen die besten Teams der Gruppen im direkten Vergleich aufeinander. Ab diesem Zeitpunkt zählt nur noch das Ergebnis. Die Halbfinals markieren den Übergang von der Vorrunde zur reinen Entscheidung und sind oft der emotionalste Teil eines Hallenturniers.

Der Kampf um das Podest

Das Spiel um Platz drei folgt um 14:22 Uhr. Für die unterlegenen Halbfinalisten geht es darum, nach der Enttäuschung noch einmal alle Kräfte zu bündeln. Dieses Spiel entscheidet über einen Podestplatz und verleiht dem Turnier auch jenseits des Finales sportliche Tiefe.

Das Finale als letzte Prüfung

Der Höhepunkt des Tages ist das Finale um 14:36 Uhr. Zwölf Minuten entscheiden über den Titel der Hallenbezirksmeisterschaft Rems/Murr/Hall. Hier verdichten sich alle Eindrücke des Tages: Tempo, Ordnung, Nervenstärke und Effizienz. Wer in diesem Spiel die Balance hält, wird sich am Ende Bezirksmeister nennen dürfen.