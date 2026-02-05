Titelverteidiger TSV Frommern-Dürrwangen im Fokus

Die wfv-Futsal-Meisterschaften der Frauen versprechen auch in diesem Jahr hochklassigen Hallenfußball. Am Sonntag, 8. Februar 2026, treffen sich zwölf Teams in der Halle im Grund in Wendlingen, um den württembergischen Futsal-Meister zu ermitteln. Ausrichter ist die SGM Wendlingen-Ötlingen, der Anpfiff zum Turniertag erfolgt ab 10 Uhr.
Gespielt wird in zwei Sechsergruppen nach den offiziellen Futsalregeln. Die Spielzeit beträgt zehn Minuten. Nach der Gruppenphase ziehen die jeweils zwei bestplatzierten Teams in die Halbfinals ein, bevor in den Entscheidungsspielen der neue Meister gekürt wird.
Der Turniersieger darf sich nicht nur über den württembergischen Titel freuen, sondern qualifiziert sich zugleich für die Süddeutschen Futsalmeisterschaften am 7. März 2026 in Ehningen. Der sportliche Anreiz ist entsprechend hoch – jede Partie kann richtungsweisend sein.
Mit dem TSV Frommern-Dürrwangen ist der Seriensieger der vergangenen beiden Jahre erneut am Start. Das Team geht mit klaren Ambitionen ins Turnier und peilt den dritten Titel in Folge an. Ebenfalls wieder dabei ist Vorjahresfinalist TV Derendingen, der den Favoritenkreis komplettiert und auf die Revanche hofft.
Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf einen intensiven Futsal-Tag mit schnellen Kombinationen, taktischer Raffinesse und spannenden Entscheidungen freuen. Wir wüschen allen Teams sowie Fans viel Spaß bei der Verbands-Futsalmeisterschaft der Frauen in Wendlingen!