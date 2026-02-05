Titelverteidiger TSV Frommern-Dürrwangen im Fokus

Modus und Spielregeln

Gespielt wird in zwei Sechsergruppen nach den offiziellen Futsalregeln. Die Spielzeit beträgt zehn Minuten. Nach der Gruppenphase ziehen die jeweils zwei bestplatzierten Teams in die Halbfinals ein, bevor in den Entscheidungsspielen der neue Meister gekürt wird.

Der Turniersieger darf sich nicht nur über den württembergischen Titel freuen, sondern qualifiziert sich zugleich für die Süddeutschen Futsalmeisterschaften am 7. März 2026 in Ehningen. Der sportliche Anreiz ist entsprechend hoch – jede Partie kann richtungsweisend sein.