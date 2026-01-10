Titelverteidiger TSG Steinbach ist Favorit in Beerfelden

Beerfelden. Der „Budenzauber“ verspricht einen Kickstart im neuen Jahr, erklären die Verantwortlichen des SV Beerfelden. An diesem Samstag und Sonntag findet in der Oberzenthalle das Hallenturnier des Vereins statt. Zunächst steht am Samstag der Jugendfußball im Fokus, wenn sich ab 10 Uhr die E-Jugend-Teams gegenüberstehen, ehe dann um 12 Uhr die F-Jugend und ab 14 Uhr die Bambini spielen. Gegen 16.30 Uhr sind dann die Straßen-, Viertel- und Ortsteilteams gefordert. Höhepunkt ist am Sonntag (ab 10 Uhr steht ein Turnier der D-Junioren an) der Wettkampf der Aktiven-Teams: Titelverteidiger TSG Steinbach bestreitet ab 12.15 Uhr das Eröffnungsspiel gegen die SG Rothenberg.