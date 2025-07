Titelverteidiger triumphiert erneut

Somit wurde der Titelfavorit, vor unglaublichen 644 zahlenden Zuschauer in der Nienburger Exte Arena, auch seiner Favoritenrolle gerecht.

Der Sportclub aus Bernburg dominierte dabei das Duell über weite Strecken des Spiels. Erst in der Schlussviertelstunde agierten die Bodestädter nochmals mutiger und sollten prompt dafür auch belohnt werden. Schlussendlich ging der Sieg, auch in der Höhe, völlig in Ordnung.