Titelverteidiger SG Sonnenhof: "Werden uns optimal vorbereiten"

Cheftrainer Pascal Reinhardt „Wir hatten wirklich einen wunderbaren Sommer mit all‘ den Feierlichkeiten, Emotionen und Gänsehaut-Momenten, was unseren direkten Durchmarsch sowie Pokalsieg angehen. Das wurde dementsprechend natürlich auch ausgiebig und gebührend gemeinsam zelebriert. Aber auch diese Momente finden mal ein Ende und daher war es extrem wichtig, dass wir genau diese Euphorie bestmöglich in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit übertragen, wieder bei Null starten und weiterhin ambitioniert bleiben. Hinter uns liegt eine intensive Phase mit vielen Trainingseinheiten und Testspielen, in denen wir viel probiert und an unseren Abläufen gearbeitet haben. Wir freuen uns jetzt einfach riesig, dass wir endlich wieder den Pflichtspielmodus aktivieren können und mit einem Pokalspiel starten werden. Wir wollen sehen, wo wir als Mannschaft wirklich stehen. Für uns geht es darum, von Beginn an präsent zu sein und das Spiel in unsere Richtung zu lenken. Wir wissen, dass Löchgau mit der Euphorie des Pokals und als Außenseiter alles investieren wird. Darauf müssen wir die richtige Antwort finden. Darauf stellen wir uns ein, werden uns optimal vorbereiten und dann am Samstag zeigen, dass sich der Aufwand gelohnt hat.“

Nach jetzigem Stand hat Cheftrainer Pascal Reinhardt den gesamten Kader für das

erste Pflichtspiel der neuen Saison zur Verfügung.

Der Gegner

In seine mittlerweile achte Landesliga-Spielzeit startet der FV Löchgau mit Beginn der Saison 2026/27. Dabei scheiterte das Team von Ex-SG-Coach Markus Lang, der das Team seit Februar diesen Jahres betreut, zuvor zweimal in Folge als Vizemeister jeweils in der Aufstiegsrelegation zur Verbandsliga Württemberg. Die Sommervorbereitung verlief für den Aufstiegsfavoriten der Landesliga Staffel 1 nahezu perfekt. Einem 4:1- Sieg gegen den Verbandsligisten FC Zuzenhausen folgte ein 8:2-Erfolg gegen den Friedrichshaller SV sowie zuletzt ein 4:1-Auswärtssieg bei den Aramäer Heilbronn. Geleitet wird die Partie am kommenden Samstag von Schiedsrichter Benjamin Maier (Sport-Union Neckarsulm) und seinen beiden Assistenten Moritz Hoff und Mohamed Slim Jebejiani.

Rund um die Partie

Tickets für die Partie gibt es am Spieltag an den Tageskassen. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch von dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter.