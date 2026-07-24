Titelverteidiger SC St. Tönis ist der Favorit beim Burgpokal Am Freitagabend startet das Traditionsturnier bei TuRa Brüggen mit zwölf Mannschaften. von RP / Werner Fuck · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Der SC St. Tönis besiegte im Vorjahresfinale Gastgeber TuRa Brüggen. – Foto: Jens Terhardt

Mehr als nur einen festen Platz im Fußballkalender hat der Brüggener Burgpokal, der von Freitagabend an bis einschließlich 2. August zum 37. Mal auf den Sportplätzen am Vennberg ausgetragen wird. Und erneut haben die Verantwortlichen des Bezirksligisten keine Kosten und Mühen gescheut, um wieder ein lukratives Starterfeld auf die Beine zu stellen.

Das sind die vier Gruppen Zwölf Mannschaften, verteilt auf vier Gruppen, sind dabei. Am Start sind viele alte Bekannte, so in der Gruppe 2 Vorjahressieger SC St. Tönis, als Oberligist und klassenhöchstes Team im Teilnehmerfeld automatisch mit der Favoritenbürde ausgestattet. Der VfR Fischeln und der 1. FC Viersen komplettieren die Gruppe. Die Gruppe 1 ist mit SC Union Nettetal, SSV Grefrath und OSV Meerbusch besetzt. In der dritten Gruppe spielen VSF Amern, ASV Einigkeit Süchteln und der SC Waldniel. In der vierten Gruppe sind es neben dem Veranstalter TuRa Brüggen noch die DJK Fortuna Dilkrath und der SC Victoria Mennrath. Alle Begegnungen gehen über die volle Spielzeit von 90 Minuten. Die Gruppensieger stehen direkt im Halbfinale, dort trifft dann der Gewinner der Gruppe 1 auf den der Gruppe 2 beziehungsweise 3 auf 4.

Alle Spieler müssen nach der Spielordnung des DFB beziehungsweise dessen Mitgliedsverbände für den teilnehmenden Verein spielberechtigt sein. Auch bei Neuzugängen ist die entsprechende Online-Spielberechtigung des Verbandes vorzulegen beziehungsweise die Unterlagen müssen schon beim Verband eingereicht sein. Das Startgeld beträgt 150 Euro und tritt ein Team nicht an oder nicht mehr an, was in der Vergangenheit auch schon vorgekommen ist, wenn es um nichts mehr ging, wird das mit 300 Euro sanktioniert. Dem Turniersieger winkt eine Prämie von 1000 Euro. Der Zweite bekommt 750, der Dritte 500, der Vierte 250 und der Fünfte 150 Euro. Außerdem erhält der Gewinner den großen Mellerud-Pokal. Fairplay-Pokal der Stadt Die fairste Mannschaft erhält den Fairness-Pokal der Gemeinde Brüggen. Die Elf, die die meisten Tore erzielt hat, bekommt dafür 150 Euro. Ferner gibt es je 50 Euro für den besten Keeper, Spieler und Torschützenkönig. Im vergangenen Jahr waren das Christoph Sikowski (VSF Amern), Tyler Nkamanyi (SC St. Tönis) und Nils Bonsels (TuRa Brüggen). Im Gegensatz zu Meisterschaftsspielen dürfen im Burgpokal 22 Spieler pro Partie eingesetzt werden.