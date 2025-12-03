Titelverteidiger rauscht mit acht Treffern an allen vorbei

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner Kreisliga in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Ademi ist „on fire!“ Mit 21 Treffern führt Shqipdon Ademi die Torschützenliste der Kreisligen in München souverän an. Der Stürmer des FC Kosova München und letztjährige Torschützenkönig zeigt sich auch in dieser Saison extrem treffsicher. Im Monat November traf der 33-Jährige ganze achtmal und katapultierte sich damit an die Spitze der Torjägerliste.
Luan da Costa Barros ist der erste Verfolger mit 17 Toren. Nach starkem Start konnte der Spielertrainer des SV Lohhof nicht ganz mit Ademi Schritt halten. Lediglich ein Tor erzielte der Brasilianer im November.
Und so konnte Lorenz Weber aufschließen und steht nun mit ebenfalls 17 Toren auf dem zweiten Platz. Der Stürmer des SV München West ließ im elften Monat des Jahres dreimal das Netz zappeln und darf sich weiter Hoffnungen auf den Gewinn der 15 Kästen ERDINGER machen.
Torjägerliste:
1. Shqipdon Ademi, FC Kosova München, Kreisliga München 2: 21 Tore
2. Luan da Costa Barros, SV Lohhof, Kreisliga München 1: 17 Tore
2. Lorenz Weber, SV München West, Kreisliga München 2: 17 Tore
4. Thomas Huser, TSV Allach 09 München, Kreisliga München 1: 15 Tore
4. Patrick Koller, TSV Trudering, Kreisliga München 3: 15 Tore
6. Ervin Kurta, SpVgg 1906 Haidhausen, Kreisliga München 3: 14 Tore
6. Stefan Lechner, TSV Oberpframmern, Kreisliga München 3: 14 Tore
8. Nick Gibson, TSV Steinhöring, Kreisliga München 3: 13 Tore
9. Salim Hussein, FC Phönix München, Kreisliga München 3: 12 Tore
9. Emre Tunc, FC Fürstenried, Kreisliga München 2: 12 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!