Titelverteidiger rauscht mit acht Treffern an allen vorbei

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner Kreisliga in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Ademi ist „on fire!“ Mit 21 Treffern führt Shqipdon Ademi die Torschützenliste der Kreisligen in München souverän an. Der Stürmer des FC Kosova München und letztjährige Torschützenkönig zeigt sich auch in dieser Saison extrem treffsicher. Im Monat November traf der 33-Jährige ganze achtmal und katapultierte sich damit an die Spitze der Torjägerliste.

Luan da Costa Barros ist der erste Verfolger mit 17 Toren. Nach starkem Start konnte der Spielertrainer des SV Lohhof nicht ganz mit Ademi Schritt halten. Lediglich ein Tor erzielte der Brasilianer im November.