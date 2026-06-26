Titelverteidiger im Einsatz: Zwei Kreispokal-Endspiele am Freitagabend

Als letzter Pokalsieger des Bereiches Anhalt (2:0 gegen Fortschritt Garitz) hat der Dessauer SV 97 im vergangenen Jahr einen Titel für die Ewigkeit eingefahren. Am Freitagabend könnte der Landesklasse-Vertreter seinen Cup auch im nun zusammengelegten Pokal des KFV Anhalt-Bitterfeld verteidigen. Im Endspiel von Aken trifft die Elf von Konstantin Risse und Robert Kegler auf den Zörbiger FC, den Tabellendritten der Landesklasse 5. Ein Testspiel zwischen beiden Teams hatten die Zörbiger im vergangenen Sommer mit 7:3 gewonnen . Geht der ZFC dieses Mal erneut als Sieger vom Rasen oder kann der Dessauer SV 97 seinen Titel verteidigen?

Teamshop89-Salzlandpokal

Zweimal in den vergangenen drei Jahren hat der SV Plötzkau den Salzlandpokal in die Höhe gestemmt. Auch am Freitagabend sind die Plötzkauer wieder in der Favoritenrolle. Im Endspiel von Bernburg trifft der Tabellendritte der Landesklasse 3 auf den SV Rotation Aschersleben, den Tabellendritten der Salzlandliga. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams - im Kreispokal-Viertelfinale im November 2022 - gewann der SVP deutlich mit 7:0. Doch mit Rotation ist zu rechnen: Auf dem Weg ins Finale hat der Kreisoberligist mit dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens (2:0) auch eine Landesklasse-Elf rausgeworfen. Gelingt im Endspiel um den Teamshop89-Salzlandpokal ein erneuter Coup oder verteidigt der SV Plötzkau seinen Titel?