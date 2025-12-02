Titelverteidiger Grefrath muss im Achtelfinale nach Fischeln

Der SSV Grefrath ist als Titelverteidiger noch im Rennen. – Foto: Ralph Görtz

Bei der Sparkasse Krefeld sind in der vergangenen Woche die Viertelfinalspiele der Frauen und das Achtelfinale der Herren im Kreispokal Kempen-Krefeld ausgelost worden. „Es ist alles vorbereitet für die kommende Runde und wir freuen uns, dass wir mit Franziska Arens vom SC Krefeld 1905 eine besondere Losfee für uns gewinnen konnten“, sagte Michaela Rausch von der Sparkasse Krefeld.

Losfee will Pokalsieg wiederholen Die 29-jährige Stürmerin spielt seit ihrem fünften Lebensjahr Fußball und ist derzeit die Top-Torjägerin beim Landesligisten SC Krefeld 1905. In der vergangenen Saison sicherte sich Arens mit ihren Teamkolleginnen im Finale gegen den OSV Meerbusch mit einem 6:0-Erfolg den Pokal. „Das wollen wir jetzt wiederholen und wir streben den Aufstieg in die Niederrheinliga an, den wir im vergangenen Sommer in den Entscheidungsspielen gegen Union Nettetal nur knapp verpasst haben“, sagte Arens. Im Viertelfinale gibt es jetzt ein Wiedersehen mit dem Vorjahresfinalgegner OSV Meerbusch. Niederrheinligist Union Nettetal reist derweil als klarer Favorit zum A-Ligisten Union Krefeld.

Das sind die Männer-Paarungen Bei den Herren muss Pokalverteidiger SSV Grefrath beim VfR Fischeln ran. Vorjahresfinalist TSV Bockum freut sich auf das Kräftemessen mit dem Landesligisten Union Nettetal, und der SSV Strümp hat mit den VSF Amern ebenfalls einen Landesligisten zu Gast. In einem Nachbarschaftsderby zweier B-Ligisten ist der SC Viktoria Krefeld beim FC Traar zu Gast. Viel Spannung verspricht auch das Spiel zwischen dem VfB Uerdingen und dem Top-Team aus der Bezirksliga, dem OSV Meerbusch.