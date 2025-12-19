Titelverteidiger FC Holzhausen eröffnet den Sparkassen-Cup in Nagold

Mit dem Nagolder Sparkassen-Cup startet der regionale Hallenfußball kraftvoll ins neue Jahr. Vom 2. bis 4. Januar 2026 wird die Bächlenhalle in Nagold zur Bühne für ein Turnier, das sportliche Breite, Tradition und Intensität vereint. Titelverteidiger FC Holzhausen stößt den Wettbewerb am Freitagabend an und setzt damit den ersten Akzent eines Turniers, das mit langen Spieltagen, kurzen Spielzeiten und einem dicht besetzten Teilnehmerfeld höchste Konzentration verlangt.

Der Nagolder Sparkassen-Cup zählt zu den interessantesten Hallenturnieren der Region. Über drei Tage hinweg treten Mannschaften aus unterschiedlichen Spielklassen gegeneinander an. Die Spielzeit von zwölf Minuten zwingt zu einem hohen Tempo und belohnt Teams, die von Beginn an präsent sind. Jeder Ballverlust kann entscheidend sein, jede Unachtsamkeit unmittelbare Folgen haben. Genau diese Mischung macht den Reiz des Turniers aus.

Der Auftakt gehört dem Titelverteidiger

Am Freitag, 2. Januar 2026, beginnt der Sparkassen-Cup mit der Gruppenphase der Gruppe A. Titelverteidiger FC Holzhausen eröffnet das Turnier um 18 Uhr gegen den VfL Nagold II. Allein dieser Auftakt verleiht dem ersten Abend zusätzliche Spannung. Der Verbandsligist aus Holzhausen geht als Maßstab ins Turnier, muss sich jedoch von Beginn an gegen starke Konkurrenz behaupten. Der Freitagabend entwickelt sich zu einem reinen Gruppenabend mit insgesamt 21 Spielen in dichter Abfolge.

Gruppe A: Ein Abend, sieben Teams, ein Rhythmus

In der Gruppe A treffen der SSC Donaueschingen, der FC Holzhausen, die TSG Balingen II, der VfL Nagold II, der TSV Altensteig, der FV Calw und der FV Radnik Sindelfingen aufeinander. Jeder spielt gegen jeden, Pausen sind kurz, die Belastung hoch. Diese Konstellation verlangt nicht nur spielerische Qualität, sondern auch körperliche und mentale Stabilität. Der späte Abschluss gegen 22.20 Uhr unterstreicht, wie lang und intensiv dieser erste Turniertag wird.

Samstag: Zwei Gruppen, volle Halle, neue Dynamik

Der Samstag steht ganz im Zeichen der Gruppen B und C. Bereits ab 12.30 Uhr rollt der Ball. In Gruppe B treten der SV Wannweil, der VfL Nagold, der SV Croatia Reutlingen, der SV Althengstett, die Spvgg Freudenstadt, der SC Neubulach und die SGM Göttelfingen/Baisingen an. Diese Gruppe verbindet etablierte Vereine mit ambitionierten Herausforderern und verspricht zahlreiche enge Partien.

Gruppe C ist am Abend angesetzt und bringt mit dem VfL Nagold, den Sportfreunden Gechingen, dem TSV Haiterbach, dem SV Schönbronn, dem SV Überberg, dem VfL Herrenberg und dem Club Portuguese Ebhausen eine weitere facettenreiche Mischung auf das Parkett. Der Samstag endet erst spät am Abend und lässt bereits erste Konturen für den Finaltag erkennen.

Der Sonntag als Tag der Entscheidungen

Am Sonntag, 4. Januar 2026, verdichtet sich das Turniergeschehen. In der Zwischenrunde werden Platzierungen und Viertelfinalisten ermittelt. Der Spielplan ist klar strukturiert, aber gnadenlos. Jede Begegnung kann über Weiterkommen oder Ausscheiden entscheiden. Ab dem späten Nachmittag beginnt die K.-o.-Phase mit Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz drei und Finale.

Ein Modus, der keine Fehler verzeiht

Der Turniermodus verbindet Vorrundenspiele, Platzierungsrunden und eine klassische K.-o.-Phase. Gerade diese Kombination fordert die Teams in mehrfacher Hinsicht. Konstanz über mehrere Tage ist ebenso gefragt wie die Fähigkeit, in entscheidenden Momenten zuzulegen. Wer am Sonntagabend um den Titel spielt, muss nicht nur spielerisch überzeugt haben, sondern auch mit der Turnierlänge umgehen können.

Nagold als Bühne für Hallenfußball pur

Der Sparkassen-Cup lebt von seiner Dichte, seiner Länge und der Vielfalt der teilnehmenden Vereine. Die Bächlenhalle in Nagold wird über drei Tage hinweg zum Treffpunkt für Spieler, Verantwortliche und Zuschauer, die Hallenfußball in seiner kompaktesten Form erleben wollen. Wenn am Sonntagabend das Finale angepfiffen wird, ist ein Turnier hinter den Beteiligten, das alles gefordert hat – und genau darin liegt seine besondere Qualität.