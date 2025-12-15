Titelverteidiger bucht Viertelfinale - dort wartet ein Kracherduell

Der SSV Besiegdas Magdeburg hatte sich vor einigen Wochen bereits das erste Halbfinal-Ticket im Polytan-Landespokal der Frauen gesichert. Noch aber hatte das letzte Achtelfinale ausgestanden. Dieses wurde am Wochenende nachgeholt.
Am Sonntag wurde der 1. FC Magdeburg dabei seiner Favoritenrolle und setzte sich beim FSV Saxonia Tangermünde mit 5:0 durch. Allerdings machte es der Landesligist dem Tabellendritten aus der Regionalliga Nordost dabei alles andere als einfach. Erst in der 42. Minute traf Kira Josefin Bölke zur Pausenführung der klar favorisierten Magdeburgerinnen.
Nach dem Seitenwechsel sorgte der Regionalligist dann für etwas klarere Verhältnisse. Celine Temp (47.), Helene Baumann (60.) und erneut Bölke (72., 75.) sorgten für den standesgemäßen 5:0-Endstand. Dennoch verkaufte sich die gastgebende Mannschaft von Trainer Sven Bongarz über 90 Minuten sehr ordentlich gegen die Titelverteidigerinnen.
Diese dürfen sich nun auf einen Kracher im Viertelfinale freuen: Es kommt zur Wiederauflage des diesjährigen Endspiels gegen den Halleschen FC. Im Finale von Sandersdorf hatte der FCM am 1. Mai mit 4:1 gegen den amtierenden Landesmeister gewonnen. Nun treffen beide Teams wieder aufeinander - dieses Mal in Halle. Die weiteren beiden Halbfinal-Tickets werden zwischen dem FC Stahl Aken und der SG Union Sandersdorf sowie zwischen dem SV Allstedt und dem SV Allemannia Jessen ausgespielt.
